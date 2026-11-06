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朝野大對抗？川普如何行使否決權、國會如何反制 一文看懂選後現況

編譯吳孟真／綜合外電
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民主黨明年起將掌握美國國會，有助推動自家議程。川普表示，已經準備好行使總統的「否...
民主黨明年起將掌握美國國會，有助推動自家議程。川普表示，已經準備好行使總統的「否決權」。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨若同時掌控參眾兩院，川普的否決權將成共和黨阻擋法案的關鍵工具，但國會仍可透過推翻否決、調查權與人事審查進行制衡。

民主黨在美國期中選舉大勝，明年起將同時掌控參、眾兩院。總統川普的否決權，將成為共和黨阻擋民主黨立法議程的關鍵工具。川普已表明準備行使這項權力，也表示樂於接受「否決先生」（Mr. Veto）的稱號，但仍有其限制。

川普否決權成共和黨主要防線

民主黨掌控國會後，若共和黨議員無法阻止民主黨推動的法案，就會靠川普就能透過否決權阻擋立法。多數情況下，美國總統有十天的時間（不包括星期天），將一項獲參眾兩院通過的法案，連同反對意見退回國會。總統不簽字，就無法成為法律。這就構成了否決。

不過，多數法案要在國會過關，仍需要共和黨一定程度的支持，因為參議員可利用「冗長辯論」機制阻撓議事，通常需要參院60票才能終止辯論，超過民主黨將在參院擁有的席次。

但部分涉及支出和收入的預算協調法案，只需簡單多數就能通過，不受冗長辯論限制。在這種情況下，川普的否決權就成為共和黨阻擋立法的關鍵防線。

國會可推翻總統否決

在大多數情況下，國會兩院各有三分之二議員支持，就能推翻總統否決。若全體議員參與投票，意味著眾院需要290票，參院需要67票，才能推翻否決。由於門檻相當高，民主黨勢必需要共和黨議員的配合。

國會上一次成功推翻總統否決，是在2021年川普第一任期。當時國會不顧川普反對，通過一項7,400億美元的軍事支出法案。

川普能否不理會國會通過的法案？

倘若國會在總統十天的否決期限屆滿前結束會期，總統就可以不採取任何行動，讓法案自動失效。這種做法被稱為「擱置否決」（pocket veto），且國會無法透過投票將其推翻。

擱置否決過去相當常見，前總統小羅斯福（FDR）就曾行使數百次。但這種作法已不再常用，因為如今即使國會進入休會期，也不會正式結束會期。

民主黨仍握有其他制衡工具

即使川普頻繁行使否決權，民主黨仍可利用國會多數優勢推動其他議程，不必完全仰賴立法。

許多民主黨議員承諾，將追究川普及其盟友涉嫌利用公職牟利的問題。掌控國會後，民主黨便能運用各委員會的調查權和傳票權展開調查。

民主黨還能阻止川普提名的人選獲得任命。須經參院同意的人事案，通常先由參院委員會審議，再交由全院表決，只需簡單多數就能批准或否決認定。

精華 FAQ

  • 最重要的工具是總統否決權。當國會通過法案後，川普可在10天內退回並附上反對意見，使法案無法直接成為法律，成為共和黨抵擋民主黨立法的核心防線。

  • 推翻否決通常要參眾兩院各自達到3分之2支持，若全員投票，眾院約需290票、參院需67票。門檻很高，因此民主黨多半仍需要部分共和黨議員倒戈。

  • 民主黨可運用國會多數席次推動調查，透過委員會的調查權與傳票權追究川普及盟友；同時也能在參院阻擋人事任命，讓提名人選難以順利上任。

川普 共和黨 民主黨

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