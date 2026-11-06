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撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

編譯陳律安／綜合外電
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美國總統川普抨擊，美股崩跌，只能怪選民愛投給民主黨。（歐新社）
美國總統川普抨擊，美股崩跌，只能怪選民愛投給民主黨。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨期中選舉大勝引發市場疑慮，美股重挫之際，川普在社群連發貼文指責民主黨與其支持者，並稱股市崩跌與401(k)縮水都應由對方負責。

民主黨期中選舉掀起藍色海嘯，為資料中心建設前景投下陰影，拖累美股5日重挫，美國總統川普似乎撿到槍，連發兩則貼文，把股市崩跌歸咎於民主黨、以及愛投民主黨的選民。

川普5日晚間在自家社群媒體TruthSocial發文說：「今天股市崩盤，都是因為民主黨那些蠢蛋（Dumocrats）周二大勝。真令人難過，你們只能怪自己！」

▲ 來源：truthsocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普在同日稍早一篇貼文並表示：「受到選舉結果影響，今天股市遭遇史上最慘重的跌勢之一，真令人看了難過！我們費盡千辛萬苦，才讓股市攀上前所未見的高峰，結果卻落得這般下場。你們的401(k)退休金帳戶也因此縮水。記住，這不是共和黨造成的，而是民主黨那群蠢蛋（Dumocrats）害的。不過，大家不必害怕，無論如何，我們很快就會比以往更加強大、更加繁榮。讓美國再次偉大！」

▲ 來源：truthsocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 川普在Truth Social連發兩則貼文，把美股大跌直接歸咎於民主黨期中選舉大勝，並以強烈措辭批評對手，試圖將市場震盪的責任推給政治對手。

  • 報導指出，民主黨在期中選舉掀起藍色海嘯，讓資料中心建設前景蒙上陰影，進而拖累美股5日重挫，市場因此出現明顯恐慌與賣壓。

  • 川普聲稱，今天股市崩跌使401(k)退休金帳戶縮水，而這不是共和黨造成的，而是民主黨與支持民主黨的選民自己造成的，並強調美國仍會更強大繁榮。

川普 民主黨 美股

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