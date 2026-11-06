川普巨型凱旋門計畫闖關 聯邦法官裁定暫緩動工

川普總統計畫將巨型凱旋門蓋在阿靈頓國家公墓附近，引起爭議。圖為阿靈頓國家公墓。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府推動的巨型凱旋門計畫雖先在首都規畫委員會過關，但聯邦法官已暫緩動工2週，等待審理其合法性與爭議。

川普 總統推動的巨型凱旋門興建計畫5日雖獲首都公共委員會表決過關，但聯邦法官數小時後隨即裁定暫緩動工兩週，以審理這項爭議工程的合法性挑戰，讓全案前景蒙上陰影。

法新社報導，負責審理本案的聯邦地方法院法官楚坎（Tanya Chutkan）裁定，在法院審理適法性挑戰的兩周期間，川普政府不得展開拱門興建工程。

國家首都規畫委員會（National Capital Planning Commission）今天稍早以8票對4票通過這項計畫，儘管聽證會上有數十名憤怒的反對者歷經數小時發言，質疑計畫的適法性與興建目的。

反對聲浪最大的核心問題在於地點選址。這座高達76公尺的巨型建築緊鄰莊嚴肅穆的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），數十萬名美軍將士長眠於這座公墓內。

這座龐大拱門的高度將遠高於它的靈感來源，即巴黎凱旋門（Arc de Triomphe），同時也將直接高過隔著波多馬克河（Potomac River）對望的林肯紀念堂（Lincoln Memorial）。

4位投下反對票的委員曾呼籲延後決定，理由包括法律疑慮、缺乏國會撥款資助，以及戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣稱這座拱門具有軍事用途的說法仍有疑點。

不過，由川普盟友掌控的委員會多數成員否決了延期提議，川普政府先前更表示打算立刻動工。

多名退伍軍人以及華盛頓特區與維吉尼亞州檢察長隨即向法院提告，要求阻止這座拱門動工，而法官楚坎的裁決站在原告這一邊。