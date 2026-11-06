克魯茲：共和黨遭水門案等級唾棄 我是德州選舉唯一倖存者

期中大選後，聯邦參議員克魯茲成為全德州選出唯一倖存的共和黨人。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 德州聯邦參議員克魯茲發文稱，共和黨在2026年遭遇藍色海嘯，德州也轉藍，並將敗選歸因於生活成本、關稅與戰爭負擔。

2016年曾角逐共和黨 總統初選，媒體報導傳出2028年可能有意再次問鼎白宮的德州 聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)，4日在社群媒體X發表長文寫道，「藍色海嘯」(blue tsunami)席捲德州，因為共和黨失去民心，尤其是在德州。他表示：「德州變藍了，這句話很難出口，但至少在今天，德州是藍的。此時此刻，我是全州選舉唯一留任的共和黨人，這是我從來不曾料到竟會說出的話。」

克魯茲寫道，「2026年不只掀起一股藍色浪潮，而是藍色海嘯」。他指出，共和黨輸得落花流水的程度不只是2006年期中選舉受挫那般，而是「水門案等級的全民唾棄」。

他表示：「當所有選票都清點完畢時，會發現問題不在投票率。我們所有選民都出來投票，包括共和黨員、自由意志主義者、無黨派獨立選民，但他們都拒絕我們的候選人，轉而投給民主黨。我們丟掉眾院，丟掉參院。當一切塵埃落定，我們在參院將失去8到10席。」

克魯茲寫道，共和黨在歷史上的深紅州落敗，例如南卡羅來納州、北卡羅來納州、堪薩斯州與愛阿華州；在密西根州、新罕布夏州、喬治亞州等紫州落敗；而在佛羅里達州、路易斯安納州等深紅州，則是僅以1%些微差距險勝。

他指出，這次選舉沒有任何地方比德州結果更加嚴重，共和黨輸掉所有全州選舉，「連續好幾周以來，我一直在播客節目中警告說，我們面臨在德州輸掉一切的危機，可是很少人相信可能成真」。

克魯茲寫道，非常遺憾預言成為現實，「德州從1994年以來就沒有民主黨籍州長，從1993年以來就沒有民主黨籍聯邦參議員，現在這兩個都有了」。

他表示，敗選原因顯而易見。堪州從1932年以來第一次出現民主黨籍聯邦參議員，出口民調顯示堪州選民最關心的議題，名列第一是生活成本，第二是貪腐，第三是伊朗戰爭代價，第四是候選人太糟糕，第五是加拿大貿易戰。

克魯茲說，排在第一的生活成本問題非常實際，但政治圈卻很多人忽視、無法理解，因為看到股市蒸蒸日上，收入中位數屢創新高，貧困率來到歷史新低，「這些數據都是真的，可是沒有反映全部真相」。

他說，關稅導致萬物齊漲，伊朗戰爭拖太久，K型經濟是一條巨大鴻溝，去年誕生世界上第一位兆萬富豪，同一時間數百萬人民卻為養家活口掙扎。