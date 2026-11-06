克魯茲：共和黨遭水門案等級唾棄 我是德州選舉唯一倖存者
德州聯邦參議員克魯茲發文稱，共和黨在2026年遭遇藍色海嘯，德州也轉藍，並將敗選歸因於生活成本、關稅與戰爭負擔。
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德州聯邦參議員克魯茲發文稱，共和黨在2026年遭遇藍色海嘯，德州也轉藍，並將敗選歸因於生活成本、關稅與戰爭負擔。
2016年曾角逐共和黨總統初選，媒體報導傳出2028年可能有意再次問鼎白宮的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，4日在社群媒體X發表長文寫道，「藍色海嘯」(blue tsunami)席捲德州，因為共和黨失去民心，尤其是在德州。他表示：「德州變藍了，這句話很難出口，但至少在今天，德州是藍的。此時此刻，我是全州選舉唯一留任的共和黨人，這是我從來不曾料到竟會說出的話。」
克魯茲寫道，「2026年不只掀起一股藍色浪潮，而是藍色海嘯」。他指出，共和黨輸得落花流水的程度不只是2006年期中選舉受挫那般，而是「水門案等級的全民唾棄」。
他表示：「當所有選票都清點完畢時，會發現問題不在投票率。我們所有選民都出來投票，包括共和黨員、自由意志主義者、無黨派獨立選民，但他們都拒絕我們的候選人，轉而投給民主黨。我們丟掉眾院，丟掉參院。當一切塵埃落定，我們在參院將失去8到10席。」
克魯茲寫道，共和黨在歷史上的深紅州落敗，例如南卡羅來納州、北卡羅來納州、堪薩斯州與愛阿華州；在密西根州、新罕布夏州、喬治亞州等紫州落敗；而在佛羅里達州、路易斯安納州等深紅州，則是僅以1%些微差距險勝。
他指出，這次選舉沒有任何地方比德州結果更加嚴重，共和黨輸掉所有全州選舉，「連續好幾周以來，我一直在播客節目中警告說，我們面臨在德州輸掉一切的危機，可是很少人相信可能成真」。
克魯茲寫道，非常遺憾預言成為現實，「德州從1994年以來就沒有民主黨籍州長，從1993年以來就沒有民主黨籍聯邦參議員，現在這兩個都有了」。
他表示，敗選原因顯而易見。堪州從1932年以來第一次出現民主黨籍聯邦參議員，出口民調顯示堪州選民最關心的議題，名列第一是生活成本，第二是貪腐，第三是伊朗戰爭代價，第四是候選人太糟糕，第五是加拿大貿易戰。
克魯茲說，排在第一的生活成本問題非常實際，但政治圈卻很多人忽視、無法理解，因為看到股市蒸蒸日上，收入中位數屢創新高，貧困率來到歷史新低，「這些數據都是真的，可是沒有反映全部真相」。
他說，關稅導致萬物齊漲，伊朗戰爭拖太久，K型經濟是一條巨大鴻溝，去年誕生世界上第一位兆萬富豪，同一時間數百萬人民卻為養家活口掙扎。
他表示這不是一般的期中選舉挫敗，而是「藍色海嘯」席捲全國，甚至稱共和黨遭到「水門案等級的全民唾棄」，顯示失敗程度極為嚴重。 他說德州這次「變藍了」，共和黨輸掉所有全州選舉，自己成了全州選舉唯一留任的共和黨人，並指出德州同時出現民主黨籍州長與聯邦參議員。 克魯茲認為，敗因不是投票率，而是選民反感共和黨候選人與政策。他特別點出生活成本上升、關稅推高物價、伊朗戰爭拖太久，以及K型經濟擴大貧富差距。
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他表示這不是一般的期中選舉挫敗，而是「藍色海嘯」席捲全國，甚至稱共和黨遭到「水門案等級的全民唾棄」，顯示失敗程度極為嚴重。
他說德州這次「變藍了」，共和黨輸掉所有全州選舉，自己成了全州選舉唯一留任的共和黨人，並指出德州同時出現民主黨籍州長與聯邦參議員。
克魯茲認為，敗因不是投票率，而是選民反感共和黨候選人與政策。他特別點出生活成本上升、關稅推高物價、伊朗戰爭拖太久，以及K型經濟擴大貧富差距。
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