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又一民主社會主義者勝選 拉曼拿下洛杉磯市長寶座

記者張庭瑜／綜合報導
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拉曼當選洛杉磯市長。圖為她在開票夜與支持者慶祝。(美聯社)
拉曼當選洛杉磯市長。圖為她在開票夜與支持者慶祝。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯市長選戰結果出爐，進步派市議員拉曼以52.1%得票率勝出，現任市長貝斯認敗交接；新市長將面對奧運籌備、基礎設施與遊民安置等挑戰。

選前民調難分高下的洛杉磯市長選戰，投票結束兩天後勝負揭曉。ABC 7電視台報導，現任市長貝斯(Karen Bass)5日承認敗選，美聯社當天中午也預測市議員拉曼(Nithya Raman)勝選。最新計票顯示，拉曼以52.1%的得票率領先貝斯的47.9%，雙方相差3萬4654票，洛杉磯市政將迎來新的領導方向。

這場選舉受全美政壇關注，被視為民主社會主義陣營一員的拉曼，與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)、華府新當選市長路易斯‧喬治(Janeese Lewis George)及西雅圖市長威爾森(Katie Wilson)等，同為近年在主要城市政壇崛起的進步派人物。隨著洛杉磯將於2028年主辦夏季奧運會，如何推進籌備工作、改善基礎設施，並處理遊民安置與公共安全問題，將是拉曼上任後的重要考驗。

貝斯在聲明中表示，選舉結果雖不如預期，但選民已作出決定。她已致電拉曼祝賀，並承諾確保市府順利交接。回顧2022年當選洛杉磯史上首位非裔女市長，她感謝選民託付重任。

她指出，洛杉磯在疫情後面臨遊民營地遍布街頭、商業活動亟待恢復等挑戰，市府過去四年在遊民安置、社區安全、可負擔住宅及創造就業機會方面已有進展，她任內也經歷嚴重野火，以及川普政府派遣聯邦部隊進入洛杉磯等事件。

她強調，市府始終致力保護移民社區，她未來仍將繼續為洛杉磯服務。

相較貝斯強調任內施政成果，拉曼競選期間主打改革，批評現任市府未能有效改善基礎設施與遊民問題。她指出，全市約有3萬盞路燈故障，部分人行道破損，市府雖投入數億元處理遊民問題，仍未能阻止去年遊民人數增加。她認為，洛杉磯的情況比四年前更差，選民已準備迎接改變，並強調參選是出於對這座城市的熱愛。

精華 FAQ

  • 最新計票顯示，市議員拉曼以52.1%的得票率擊敗現任市長貝斯的47.9%，兩人相差3萬4654票，ABC 7也報導貝斯已承認敗選。

  • 貝斯表示選民已作出決定，自己已致電拉曼祝賀，並承諾確保市府順利交接。她也回顧任內在遊民安置、社區安全與可負擔住宅上的努力。

  • 拉曼將面對2028年洛杉磯奧運籌備、基礎設施改善、遊民安置與公共安全等問題。她競選時批評市府改革不足，主張以更積極方式讓城市改變。

洛杉磯 曼達尼 投票

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