我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

期中選舉政治「女力」崛起 民主黨女性眾議員首破百

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本屆國會眾院，民主黨當選的女性眾議員可望破百，圖為2020年川普第一任期發表國情...
本屆國會眾院，民主黨當選的女性眾議員可望破百，圖為2020年川普第一任期發表國情咨文時，民主黨女性議員全部穿白色上衣與會。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉凸顯女性參政持續崛起，民主黨女性眾議員首度突破100人，而共和黨女性席次仍明顯落後，兩黨差距進一步拉大。

期中選舉結果凸顯女性參政勢力崛起，民主黨女性國會眾議員席次首度破百，與共和黨女性議員差距進一步拉大。截至5日上午，仍有數十席位選舉尚未確定，但民主黨女性已至少確定取得102席，並在另外10多個選區領先。

根據美聯社的選舉結果預測，以及羅格斯大學美國婦女政治中心(Center for American Women and Politics)統計，明年將首度有超過100名民主黨女性在國會眾院任職。

民主黨國會眾院黨鞭、麻州眾議員克拉克(Katherine Clark)在選前幾天表示：「看到女性席次突破100人門檻，確實很重要。我認為，讓人們能夠在國會看到自己的身影，是一件很重要的事。」

民主黨女性取得的議席超過共和黨女性六倍。共和黨女性目前確定取得16席，另有四人在尚未確定結果的選區領先。如果這些領先優勢維持，共和黨女性在眾院席次將從30席縮減至20席。

若目前的領先情勢維持，女性將占眾院約30%，仍遠低於女性約占美國人口51%的比率。

1985年，民主、共和兩黨在眾院的女性議員人數相近，民主黨有12人，共和黨有11人。當年，致力於培訓及募款支持墮胎權的民主黨女性候選人倡議組織「艾蜜莉名單」(Emily's List)成立。

麻州民主黨眾議員特拉漢(Lori Trahan)等人認為，這類組織以及其他支持女性參政的政治資源，是女性席次自那時以來持續增加的主因。

在2016年總統大選前兩年，約有900名女性聯繫「艾蜜莉名單」詢問參選事宜；到了2017年底，這個數字已超過2萬5000人。

佛州共和黨眾議員、共和黨女性國會議員聯盟主席侃麥克(Kat Cammack)表示，對於共和黨女性近幾十年來的政治進展遠不如民主黨女性，她並不感到意外。她指出，女性仍面臨許多阻礙。她說：「事實是，共和黨必須更努力招募女性。我們過度關注候選人的履歷，而不是候選人本身，以及她們是否適合所屬選區。這一直是我們面臨的問題。」

眾院共和黨黨團主席、密西根州眾議員麥克林(Lisa McClain)則持不同看法，她表示：「我們是唯一支持女性關心議題的政黨，包括保護女子體育競賽、捍衛父母權利，以及協助辛勤工作的家庭保留更多收入。」

這次美國期中選舉過後，即使民主黨重新取得參院多數席次，但在川普擔任總統下，民主黨仍可能難以推動法案取得成果，因為川普可以否決法案。不過，一些民主黨女性仍對與共和黨達成協議、推動相關議題抱持樂觀態度。

精華 FAQ

  • 截至5日上午，民主黨女性在眾院至少已確定取得102席，並在10多個選區領先，預料明年將首度有超過100名民主黨女性在眾院任職。

  • 共和黨女性目前確定取得16席，另有4人在未定選區領先；若優勢維持，席次將從30席降至20席，與民主黨女性差距更大。

  • 文中指出，Emily's List等支持女性參政的組織與政治資源，是女性席次上升的重要原因；但女性在眾院仍僅約占30%，且共和黨仍面臨招募女性候選人的困難。

民主黨 眾議員 期中選舉

上一則

有望成為眾院多數黨領袖 麻州眾議員克拉克何許人也？

下一則

「已無明確勝選途徑」陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

延伸閱讀

期中選舉創多項歷史紀錄 首見出櫃男同志與穆斯林參議員

期中選舉創多項歷史紀錄 首見出櫃男同志與穆斯林參議員
期中選舉／民主黨小勝還是大翻盤？10個選區先看端倪

期中選舉／民主黨小勝還是大翻盤？10個選區先看端倪
整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政
民主黨橫掃喬州 巴頓斯創歷史 首位非裔女州長誕生

民主黨橫掃喬州 巴頓斯創歷史 首位非裔女州長誕生

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰