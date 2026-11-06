期中選舉政治「女力」崛起 民主黨女性眾議員首破百

本屆國會眾院，民主黨當選的女性眾議員可望破百，圖為2020年川普第一任期發表國情咨文時，民主黨女性議員全部穿白色上衣與會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉凸顯女性參政持續崛起，民主黨女性眾議員首度突破100人，而共和黨女性席次仍明顯落後，兩黨差距進一步拉大。

期中選舉 結果凸顯女性參政勢力崛起，民主黨 女性國會眾議員 席次首度破百，與共和黨女性議員差距進一步拉大。截至5日上午，仍有數十席位選舉尚未確定，但民主黨女性已至少確定取得102席，並在另外10多個選區領先。

根據美聯社的選舉結果預測，以及羅格斯大學美國婦女政治中心(Center for American Women and Politics)統計，明年將首度有超過100名民主黨女性在國會眾院任職。

民主黨國會眾院黨鞭、麻州眾議員克拉克(Katherine Clark)在選前幾天表示：「看到女性席次突破100人門檻，確實很重要。我認為，讓人們能夠在國會看到自己的身影，是一件很重要的事。」

民主黨女性取得的議席超過共和黨女性六倍。共和黨女性目前確定取得16席，另有四人在尚未確定結果的選區領先。如果這些領先優勢維持，共和黨女性在眾院席次將從30席縮減至20席。

若目前的領先情勢維持，女性將占眾院約30%，仍遠低於女性約占美國人口51%的比率。

1985年，民主、共和兩黨在眾院的女性議員人數相近，民主黨有12人，共和黨有11人。當年，致力於培訓及募款支持墮胎權的民主黨女性候選人倡議組織「艾蜜莉名單」(Emily's List)成立。

麻州民主黨眾議員特拉漢(Lori Trahan)等人認為，這類組織以及其他支持女性參政的政治資源，是女性席次自那時以來持續增加的主因。

在2016年總統大選前兩年，約有900名女性聯繫「艾蜜莉名單」詢問參選事宜；到了2017年底，這個數字已超過2萬5000人。

佛州共和黨眾議員、共和黨女性國會議員聯盟主席侃麥克(Kat Cammack)表示，對於共和黨女性近幾十年來的政治進展遠不如民主黨女性，她並不感到意外。她指出，女性仍面臨許多阻礙。她說：「事實是，共和黨必須更努力招募女性。我們過度關注候選人的履歷，而不是候選人本身，以及她們是否適合所屬選區。這一直是我們面臨的問題。」

眾院共和黨黨團主席、密西根州眾議員麥克林(Lisa McClain)則持不同看法，她表示：「我們是唯一支持女性關心議題的政黨，包括保護女子體育競賽、捍衛父母權利，以及協助辛勤工作的家庭保留更多收入。」

這次美國期中選舉過後，即使民主黨重新取得參院多數席次，但在川普擔任總統下，民主黨仍可能難以推動法案取得成果，因為川普可以否決法案。不過，一些民主黨女性仍對與共和黨達成協議、推動相關議題抱持樂觀態度。