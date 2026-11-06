有望成為眾院多數黨領袖 麻州眾議員克拉克何許人也？

民主黨國會眾議員傑佛瑞斯(右)可望當選議長，民主黨在眾院二號人物克拉克(左)有望擔任多數黨領袖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 麻州眾議員克拉克在民主黨奪回眾院後，預計於明年1月升任多數黨領袖，成為國會首位女性多數黨領袖。

民主黨贏得眾院 控制權後，該黨目前二號人物、現年63歲的麻州 國會眾議員 凱瑟琳．克拉克(Katherine M. Clark)將於明年1月成為多數黨領袖，她是眾院中低調而富有影響力的進步派人士。

克拉克5日在一封給同事的信中，正式宣布競選多數黨領袖。同事普遍認為她勝券在握。她目前沒有競爭對手，如果她獲勝，將是國會第一名女性多數黨領袖。

紐約時報報導，克拉克的朋友形容她的意識形態和性格，與同樣來自麻州的參議員華倫(Elizabeth Warren)相似。明年克拉克將是眾議院民主黨領導團隊中最自由派的成員，在黨團內部也以其卓越的管理能力聞名。

克拉克從政前接受律師培訓，最初涉足政壇是加入學校委員會為子女爭取全日制幼兒園教育，在2013年當選國會議員之前曾在州議會任職。在華盛頓，她默默地建立起自己的支持基礎，從住在國會大廈附近公寓大樓裡的女議員開始。

紐約州民主黨聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)與克拉克是好友，也住在同一棟樓裡，她回憶克拉克擔任領導的首要任務之一就是招募新成員，「我親眼看到她花無數時間指導候選人，尤其是女性候選人，慢慢地人們就意識到她是一位多麼優秀的領導者。」

在以色列問題上，她的立場比眾院少數黨領袖、紐約州眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)更左傾。傑佛瑞斯即將出任眾院議長，他的選區有美國最大的猶太社區之一，長期以來一直支持以色列。去年克拉克在她選區一場活動上，將以色列在加薩的行動描述為種族滅絕。雖然她隨後收回了此一說法，在一份聲明中表示使用種族滅絕一詞是為了回答一個問題，聲明並沒有指責以色列犯下種族滅絕罪，但她在以色列問題上的立場仍然明顯比傑佛瑞斯更左傾。今年7月眾院表決取消對以色列援助的共和黨提案時，傑佛瑞斯投下反對票、克拉克則投贊成票。

克拉克也一直積極倡導跨性別者權利，經常提及自己是如何支持跨性別女兒萊利·道威爾(Riley Dowell)。克拉克三年前在眾院發言時說道：「我站在這裡是為了慶祝跨性別者的喜悅，這種喜悅值得被頌揚，而不是被抹殺。我站在這裡懷著對我跨性別女兒萊利無條件的愛，聲援每一位美國跨性別者，他們尋求幸福的權利不可被剝奪。」