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范斯布局2028 四項主張拉攏「新右派」

編譯張佑生／綜合報導
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圖為副總統范斯上月20日在白宮一場記者會上站在川普總統身後。范斯在選後對批評對伊...
圖為副總統范斯上月20日在白宮一場記者會上站在川普總統身後。范斯在選後對批評對伊戰爭致使選戰慘敗。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

范斯在共和黨期中慘敗後，透過批評戰爭與調整外交論述，試圖爭取對川普失望的保守選民，為2028年大選建立新聯盟。

共和黨在期中選舉慘敗後，副總統范斯開始凸顯與川普的外交政策差異。福斯新聞網站報導，范斯正試圖拉攏對川普感到失望的支持者，為2028年選舉打造新的政治聯盟。不過，報導引述政府官員強調，這不是與川普決裂，而是向仍支持川普、卻對其外交路線不滿的選民發出訊號。

該官員強調，范斯並非仿效前副總統潘斯在2021年國會暴動後公開譴責川普，而是要讓那些仍支持川普、卻對其外交政策感到失望，甚至認為遭到背叛的共和黨人知道：「范斯才是我們要支持的人。」

福斯另引述消息人士稱，白宮4日上午召開會議，試圖統一政府的選後發言口徑；但另一名知情人士將其形容為例行高層幕僚會議。截至報導刊出，白宮未回應有關會議及范斯選後訊息的詢問。

范斯與國務卿魯比歐均被視為2028年共和黨總統提名熱門人選。這篇報導顯示，范斯正試圖在保留川普政治支持基礎的同時，回應選民對戰爭與民生的不滿。「新右派」聯盟目前仍是匿名官員對其政治方向的描述，並非范斯已正式宣布成立的組織；這套定位能否助他擺脫敗選衝擊，仍待觀察。

范斯過去兩年大致遵循川普與白宮的發言基調，但一直是政府內部少數對伊朗戰爭表達疑慮的人。川普今年稍早也曾承認，范斯對攻擊伊朗「可能沒有那麼熱中」。

范斯4日在社群平台發表長文，直言「我們輸掉的原因是戰爭」，並稱川普前一晚也已如此表示。他寫道，若有人認為這場戰爭值得共和黨付出失去參院的代價，就應坦白提出論點；任何討論未來方向的誠實對話，都必須從敗選原因開始。

他在文中援引一名自己高度推崇的民調人士，列出讓選民重返共和黨的四項任務：結束伊朗戰爭、聚焦生活成本與通膨、把美國放在第一位，以及「改變我們與以色列的關係」。

一名川普政府官員向福斯表示，這四項主張是范斯向「新右派」發出的號召。這群選民大致認同川普最初的「美國優先」路線，包括避免捲入海外衝突、讓美國家庭負擔得起生活，以及封鎖邊境；但他們也認為，川普外交政策過度向以色列靠攏。

精華 FAQ

  • 他試圖在不與川普決裂的前提下，對戰爭與民生成本不滿的共和黨選民發出訊號，藉此鞏固支持並為2028年布局。

  • 他主張結束伊朗戰爭、聚焦生活成本與通膨、把美國放在第一位，並改變美國與以色列的關係，作為重建支持基礎的核心訴求。

  • 它指的是認同川普早期美國優先路線、反對海外戰事並重視民生的選民，但同時認為川普外交政策過度傾向以色列的人。

范斯 共和黨 川普

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