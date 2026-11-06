共和黨期中選舉潰敗找主因：敵人就在本能寺

期中選舉前一天，川普總統的最後訴求，是宣傳華府倒影池的整修工程。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報指出，共和黨期中選舉失利並非外部因素單獨造成，而是川普失去民心、戰爭與通膨惡化、以及貪腐與施政失焦共同導致。

「敵人就在本能寺」 (意指敵人就在自己人當中) 的網路流行哏，可以做為70多名直接參與共和黨期中選舉 的國會議員、選舉顧問、黨團領袖、民調專家、白宮官員與國會幕僚檢討崩盤的歸咎主因。紐約時報 5日報導，共和黨期中選舉操盤總舵手、川普資深顧問布萊爾(James Blair)選前一周在會議上對團隊說：「我看到敵人了，就是自己人( I have seen the enemy, and it is us.) 。」

報導指出，這次共和黨慘敗並不是絕對躲不掉，因為共和黨擁有創紀錄的募款金額，全球首富出手相助，最高法院對選舉獻金做出有利裁決；反對黨則士氣低落且不受歡迎。國會選區重畫之後，民主黨更必須拿下數十年來不曾勝選的州才有機會成為參院多數，共和黨也被看好守住眾議院些微多數優勢。

然而，共和黨無法克服的困難在於失去公眾信任的總統，還有導致油價走高、一路延燒到大選的伊朗戰爭。伊朗戰爭之所以成為期中選舉的強大力量，關鍵在於能對選民傳達簡單的敘述：川普競選時承諾不會打仗，結果卻發動新的戰爭；川普承諾降低物價，結果油價飆升，通膨惡化。

報導指出，過去近兩年期間，傲慢自大(hubris)幾乎成為川普二度執政的核心哲學。

川普、川普家人與川普親信利用總統職權公然自肥的報導，引起選民注意。福斯新聞網(Fox News)10月初進行民調顯示，選民最關心的頭號問題是貪腐。

川普2025年發動貿易戰。一年後，堪薩斯州、德州、愛阿華州等農民仍深切感受衝擊。不過，川普對於政策導致民眾生活壓力高顯得漠不關心，並說油價上漲是「微小代價」，討論白宮新宴會多過討論邊境，討論高爾夫球場也多過關注食品雜貨漲價，討論室內裝潢更多於討論解決通膨，一度惹怒某些核心團隊成員。期中選舉前夕，川普對選民拋出的最後訴求則是宣傳華府倒影池(Reflecting Pool)整修結果。

選前倒數兩周，川普團隊民調專家在最後一份調查中發現，雖然MAGA路線的共和黨品牌跟民主黨社會主義派系都不受選民青睞，但MAGA包袱卻顯得較為沉重。原本沒打算在這次選舉投票的共和黨人，在調查中被問到有哪些轉變能促使他們再次投票時，兩個最常見的答案是：結束戰爭、解決通膨。

●新聞小辭典

「敵人就在本能寺」是著名竹日本歷史名言與網路迷因。源自日本天正十年(1582年)的「本能寺之變」。當時織田信長命令家臣明智光秀率軍前往中國支援羽柴秀吉 (後來的豐臣秀吉)。然而，光秀在途中突然改變行軍方向，向部下說出這句名言，指明真正的目標不是遠方的敵人，而是駐紮在京都本能寺，隨後發動奇襲，織田信長在寺內負傷並切腹自盡。此語現今多用來比喻真正的敵人或威脅，其實隱藏在自己人當中，或指 「最大的障礙其實來自內部或自身」。