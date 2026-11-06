對川是戰是和？ 民主黨自由派想算帳 溫和派擬先落實政見

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯在民主黨取得國會多數席次後，發表演說時的背景標語為「FIGHTING FOR AN AFFORDABLE AMERICA」(為負擔得起的美國而戰），但這個競選主軸的落實面臨考驗。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨重掌參眾兩院後，內部對川普採對抗或協商路線出現分歧：自由派要展開調查究責，溫和派則主張優先落實改善民生的政見。

民主黨 在期中選舉同時拿下參眾兩院多數，新一屆國會明年1月3日上台之後，在川普 政府任期最後兩年期間究竟要與川普對抗或協商，民主黨面臨抉擇。華盛頓郵報 分析，民主黨一旦掌握參眾兩院委員會調查權，將能對川普、川普政府、川普家族及川普企業盟友發動各種貪腐調查，但某些民主黨人士主張，民主黨不能只扮演反川角色，應該落實改善選民生活的競選承諾，否則很快就會失去國會控制權。

報導指出，民主黨候選人選舉期間承諾解決「可負擔能力」(affordability)問題，但對於具體立法細節著墨不多，僅提出計畫大綱，例如推翻川普對白卡計畫經費的削減、廢除川普關稅以及阻止川普對伊朗開戰等。

只要川普仍在白宮，民主黨國會提案便易面臨胎死腹中的窘境。一場尷尬的拉鋸戰就此拉開序幕，民主黨領袖不得不跟準備究責的對象展開談判。舉例來說，光是要通過政府預算支出法案，立法部門與行政部門之間就必須做出妥協與讓步。

民主黨是戰是和，想要找到平衡點恐怕面臨挑戰，因為自由派基本盤渴望找川普算帳。

開票結果顯示民主黨將拿下眾院多數之後，下屆國會可望出任眾議院監督委員會主席的民主黨加州聯邦眾議員賈西亞(Robert Garcia)以全部大寫字母發表簡短聲明寫道：「找好律師吧(LAWYER UP)。」

賈西亞受訪時說，各種優先事項可以同時進行，「民眾變得生活困難，都是因為腐敗」。他表示：「人們負擔不起汽油跟食品雜貨，都是川普正在榨乾美國人民。」

參院議事規則有60票通過立法表決的「費力把事拖」(filibuster)門檻，意味著民主黨完成立法還是要某些共和黨參議員的支持。

民主黨溫和派與財政保守派聯邦眾議員組成的「藍狗聯盟」(Blue Dog coalition)主席葛雷(Adam Gray)說，民主黨同僚最好不要對沒有過關希望的法案吵吵鬧鬧，應該把注意焦點放在能在參院通過的務實計畫。

傾向溫和派的「新民主黨聯盟」(New Democrats Coalition)主席施奈德(Brad Schneider)表示，新一屆國會立法的第一、第二以及第三優先項目，都應該是為民眾生活減少壓力，包括解決房價問題、擴大健保範圍以及推翻糧食券(SNAP)經費削減。