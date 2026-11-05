新聞評論／全民反川普：美國不想淪為「川皇」之國

川普總統5日在白宮橢圓辦公室發表談話。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉後民主黨大勝、共和黨失利，反川普情緒成為關鍵；但川普仍握有否決與外交權，新國會恐面臨僵局與美中、對台政策考驗。

美國期中選舉，洶湧的藍色浪潮（blue wave）席捲全國，民主黨不僅贏得眾院多數，也拿下參院 主控權。共和黨 慘敗，見證了「全民反川普 」的憤怒反撲。兩年來，美國民眾沒看到美國「再度偉大」，卻飽嘗了通貨膨脹、民生困頓的痛苦，加上川普的鴨霸形象在國際社會引起的反感，在在讓美國人難以忍耐。正因如此，民眾不想再活在「川皇」唯我獨尊的國度。

選前，川普支持率已跌至32%，是繼80年前杜魯門的33%的最低紀錄。但川普沒有自知之明，卻還鼓動MAGA選民，要他們當成「川普還在選票上」去投。他也介入共和黨初選，挑選忠於自己的候選人，結果適得其反。共和黨更處心積慮重劃選區（Gerrymandering）以操縱選民，並投入巨額廣告經費，光全球首富馬斯克個人就捐了4.46億美元。然而，遇上藍色海嘯，錢一點用也沒有。

這次，共和黨選民明顯喪失支持熱情，倒是民主黨選民踴躍投票，導致參眾兩院豬羊變色。共和黨除輸掉席次，失血更嚴重的是政治版圖改寫：過去鐵票區的德州，輸掉了州長與參議員；南卡4連任的葛理漢猝逝，川普支持其妹達琳．葛理漢參選，結果敗給民主黨。版圖變動中，尤以拉丁裔選民大舉重回民主黨懷抱，支持率由5成1升到6成2，最令共和黨驚心。

共和黨慘敗，川普也淪為眾矢之的。連即將卸任的佛羅里達州長德桑提斯，即未點名地表明，任何公職人員都不應透過職位謀取私利。川普對黨內的掌控將會開始鬆動，共和黨將迅即啟動2028總統候選人的提名，以取代川普；任何有志於總統寶座的人，包括副總統范斯，都會與川普保持距離。

換一個角度看，民主黨之所以大勝，並非因為有特殊主張，而是得力於選民反川普的情緒。明年1月新國會宣誓就任後，能不能拿出具體主張讓人民有感，將是它的挑戰。值得注意的是，這次選舉，民主黨內的左翼社會民主主義者興起，密西根州參議員當選人薩伊德就是其中之一，類似的新當選者更不在少數。未來民主黨要如何與這批左翼人士磨合，他們是否會成為過去共和黨中的「茶黨」，值得觀察。

民主黨雖在參眾兩院都大勝，對預算、法案及人事握有相當權力；但總統擁有否決權，推翻否決則需要國會逾2/3的高門檻。川普已宣稱，他要做「否決先生」，等著民主黨對他妥協。有消息指出，白宮數月來都在為民主黨可能贏得期中選舉秘密擬定計畫，要透過行政權力繼續推進川普的政策。民主黨雖拿下兩院，若無法扭轉重大政策方向，未來兩年，美國極可能陷入政治對峙的僵局。

美國的對外政策，更是憲法保障的總統特權。川普揚言，選後就要對伊朗發動攻擊，國會束手無策。現在川普以停供武器壓迫烏俄停戰，國會要恢復對烏克蘭援助，並不容易。在對中政策上，今年的四次川習峰會是建立在川普能完全掌控國會的前提下，但明年起，新國會將對美中達成的「戰略穩定」框架構成大考驗。國會也許無法推翻川習達成的協議，但可以增加他執行協議的成本，例如，國會可以發傳票給大企業主管要求他們出席聽證會，藉此調查美中戰略競爭的科技外流。此外，國會親台議員占多數，新國會也將催促對台軍售，並推動美台軍事合作。

簡單地說，川普未來施政勢必受到反對黨掣肘，他究竟會暴怒失控胡作非為，或為建立自己的歷史功業而不擇手段，都是全球擔心的。