我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲航班受炸彈威脅臨時改道 戰機緊急升空

川普無法靠「大罷免」奪回參眾兩院 事實查核網站：美國沒這套機制

川普無法靠「大罷免」奪回參眾兩院 事實查核網站：美國沒這套機制

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國目前沒有任何法律程序，允許選民罷免現任國會議員，意味著美國總統川普無法透過發...
美國目前沒有任何法律程序，允許選民罷免現任國會議員，意味著美國總統川普無法透過發動公民罷免，來重新取得國會的控制權。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

這篇事實查核指出，美國沒有讓選民罷免聯邦國會議員的制度，川普也不能靠公民罷免重奪國會控制權。

根據刊登在美國事實查核網站Gigafact、由《波特蘭新聞先驅報》撰稿人安德森撰寫的文章，美國目前沒有任何法律程序，允許選民罷免現任國會議員，意味著美國總統川普無法透過發動公民罷免，來重新取得國會的控制權。

美國國會研究處指出，聯邦參議員與眾議員的任期固定，選民無法透過罷免選舉將他們解職。不過，參眾兩院都可以各自透過三分之二多數決，開除所屬議員。

紐澤西州選民1993年通過州憲法修正案，允許選民罷免民選官員，並將聯邦國會議員納入適用範圍。但2009年有選民團體試圖罷免聯邦參議員梅南德茲，卻遭州務卿韋爾斯拒絕受理，雙方因此對簿公堂。紐澤西州最高法院2010年在「罷免梅南德茲委員會訴韋爾斯案」中裁定，各州無權罷免聯邦參議員。

緬因州議員2017年也曾提出類似法案，試圖允許選民罷免聯邦國會議員，但遭州議會的退伍軍人與法律事務委員會反對，最終未交付全院表決便胎死腹中。

美國參議院院方歷來共開除15名參議員，其中多數是在南北戰爭期間，因對聯邦不忠而遭到開除。根據國會研究處的資料，另有一名參議員於1797年因「其他不忠行為」遭到開除。

精華 FAQ

  • 不能。美國國會研究處指出，聯邦參議員與眾議員任期固定，現行法律沒有提供選民以罷免方式將他們解職的程序，因此無法直接透過民意罷免聯邦議員。

  • 參眾兩院各自可以透過3分之2多數決開除所屬議員，但這是國會內部懲戒機制，不是由選民發動的罷免制度，適用門檻也非常高。

  • 紐澤西州雖在1993年通過州憲法修正案，試圖把聯邦國會議員納入罷免範圍，但2010年州最高法院在梅南德茲案中裁定，各州無權罷免聯邦參議員。

罷免 川普

上一則

德桑提斯逆勢為共和黨守住佛州 傳2028再戰白宮

延伸閱讀

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政
期中選舉／川普又會面臨彈劾？痛失國會控制權 他將遭遇這4大麻煩

期中選舉／川普又會面臨彈劾？痛失國會控制權 他將遭遇這4大麻煩
期中選舉／川普慘遭選民懲罰 國會變天可能加速推動對台軍售

期中選舉／川普慘遭選民懲罰 國會變天可能加速推動對台軍售
紐時社論：美國人民否定川普 選票與制度守住民主

紐時社論：美國人民否定川普 選票與制度守住民主

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗
華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素