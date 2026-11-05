川普無法靠「大罷免」奪回參眾兩院 事實查核網站：美國沒這套機制

美國目前沒有任何法律程序，允許選民罷免現任國會議員，意味著美國總統川普無法透過發動公民罷免，來重新取得國會的控制權。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇事實查核指出，美國沒有讓選民罷免聯邦國會議員的制度，川普也不能靠公民罷免重奪國會控制權。

根據刊登在美國事實查核網站Gigafact、由《波特蘭新聞先驅報》撰稿人安德森撰寫的文章，美國目前沒有任何法律程序，允許選民罷免 現任國會議員，意味著美國總統川普 無法透過發動公民罷免，來重新取得國會的控制權。

美國國會研究處指出，聯邦參議員與眾議員的任期固定，選民無法透過罷免選舉將他們解職。不過，參眾兩院都可以各自透過三分之二多數決，開除所屬議員。

紐澤西州選民1993年通過州憲法修正案，允許選民罷免民選官員，並將聯邦國會議員納入適用範圍。但2009年有選民團體試圖罷免聯邦參議員梅南德茲，卻遭州務卿韋爾斯拒絕受理，雙方因此對簿公堂。紐澤西州最高法院2010年在「罷免梅南德茲委員會訴韋爾斯案」中裁定，各州無權罷免聯邦參議員。

緬因州議員2017年也曾提出類似法案，試圖允許選民罷免聯邦國會議員，但遭州議會的退伍軍人與法律事務委員會反對，最終未交付全院表決便胎死腹中。

美國參議院院方歷來共開除15名參議員，其中多數是在南北戰爭期間，因對聯邦不忠而遭到開除。根據國會研究處的資料，另有一名參議員於1797年因「其他不忠行為」遭到開除。