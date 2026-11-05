沒被藍色海嘯沖垮 德桑提斯逆勢為共和黨守住佛州 傳2028再戰白宮

佛州州長德桑提斯。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉中共和黨多地失利，佛州卻在德桑提斯領導下守住版圖，讓他成為保守派焦點，也使其角逐2028年總統大選的前景再度升溫。

美國3日舉行期中選舉，民主黨掀起的藍色海嘯 席捲全美多地，翻轉至少7個聯邦參議院席次、多個聯邦眾議院席次及5個州長職位，包括原本是共和黨 票倉的德州與堪薩斯州，佛州卻逆勢守住共和黨版圖。共和黨人將功勞歸於州長德桑提斯 （Ron DeSantis），也引發外界熱議他角逐2028年總統大選的前景。

紐約郵報報導，佛州共和黨擊退民主黨，選出聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）接替因任期限制無法再度競選的德桑提斯出任州長，聯邦參議員穆迪（Ashley Moody）則在特別選舉中獲勝。根據選舉統計資料，該州28個聯邦眾議院席次中，共和黨已贏得16席、另有4席領先，民主黨則贏得7席、另有1席領先。此外，共和黨也保住副州長、州檢察長與州財務長等州級公職，並持續掌握州議會兩院。

德桑提斯4日在記者會上自豪地表示，全美人口最多的10個州中，只有佛州由共和黨掌控州政府。他說：「我們已經累積了一系列施政成果，贏得許多選民的信任，因此即使面對政治上所能想像的最糟糕局面，我們仍然守住了陣地。」

不過，他也表示：「我們必須認清昨晚發生了什麼事。對全美許多地區的共和黨人來說，這次選舉幾乎是一場滅絕等級的災難，恐怕是過去100年來最接近這種程度的一次。」

德桑提斯在佛州的領導表現，加上坦率評估共和黨慘敗的選舉結果，贏得保守派人士讚賞。在佛州共和黨州長初選敗給唐納茲的費希巴克（James Fishback），也在社群媒體發文表示：「佛羅里達州之所以沒有失守，唯一的原因就是德桑提斯。」

許多人也希望德桑提斯再次角逐白宮。共和黨籍南卡羅萊納州聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）在X發文，稱德桑提斯是這次期中選舉的「最大贏家」，並表示：「我希望他參選。」

即將卸任眾議員職務的梅斯在《Piers Morgan Uncensored》節目中表示，她認為德桑提斯將被視為「美國歷史上最優秀的州長之一」。她並稱讚佛州「經濟非常強勁」，以及德桑提斯致力剷除州內貪腐，接著說：「以目前的情勢來看，我認為德桑提斯是真正有機會贏得總統候選人提名的人選。」

一名熟悉佛州共和黨內情的人士告訴紐約郵報，德桑提斯顯然「已經開始競選總統」，這一點毫無疑問。他所做的一切都是在為此鋪路，「說到底，他真的很想當總統」。

不過，這位人士認為，如果德桑提斯與國務卿魯比歐2028年競爭共和黨總統候選人提名，同樣來自佛州的魯比歐將更具優勢。該人士說：「你必須待人友善，這就是馬可（魯比歐）與眾不同的地方。馬可很幽默，也非常聰明，現在已經與世界各國領導人打過交道，而且處理得很好。與其他人相比，他有太多優點了。」