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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

民主黨大勝後的難題來了 黨內不同調 如何拿出政績？

編譯季晶晶／即時報導
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民主黨在美國期中選舉大勝後，如何維持黨內團結、兌現改善民生的承諾，將成為下一道考...
民主黨在美國期中選舉大勝後，如何維持黨內團結、兌現改善民生的承諾，將成為下一道考驗。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨期中選舉告捷後雖取得國會優勢，卻必須先整合黨內路線分歧，並在貿易、醫療與對川普的態度上拿出具體成果。

民主黨在美國期中選舉大勝，接下來的考驗是如何拿出政績、讓民眾生活變好。金融時報報導，民主黨雖攻進共和黨傳統地盤，但黨內對關稅、醫療及是否彈劾川普仍有分歧，勝選後能否團結將是關鍵。

民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）接受金融時報訪問時表示，選舉結果是共和黨的重大警訊，也為民主黨帶來重大機會，但必須在國會拿出表現，才能維持人民信任。

可望出任眾院議長、成為川普在國會主要對手的傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）承諾，將努力讓每個美國人都能負擔生活開銷。他必須整合從左翼到中間派的議員，領導手腕仍待考驗，但席次大增將讓他更有餘裕。

民主黨資深策略人士貝加拉（Paul Begala）指出，多數優勢夠大，中間派就能穩住局面，即使左翼抗議，民主黨仍能推動施政。

參院方面，舒默（Chuck Schumer）預料將出任多數黨領袖，讓民主黨在面對川普與白宮時採取一致立場。席次優勢也能讓民主黨承受少數議員跑票。

黨內最可能出現分歧的，是川普關稅該撤回多少，以及是否擴大政府醫療計畫與補助。部分勝選者，包括當選美國首位穆斯林聯邦參議員的薩伊德（Abdul El-Sayed），主張推動全民聯邦醫療保險，大幅改造醫療制度，但其他民主黨人並不認同。

對川普政府官員及總統家族的貪腐指控，該查多深、查多廣，也有爭議。貝加拉支持舉行聽證會，卻反對彈劾川普，擔心選民認為民主黨只想替政黨報仇，無心改善民生。部分黨員則希望更積極推動彈劾。

若白宮願意合作，民主黨願在貿易、醫療與預算上讓步多少，仍待觀察。

與此同時，加州州長紐森（Gavin Newsom）等黨內要角，將開始衡量2028年角逐總統的可能性。

精華 FAQ

  • 最迫切的考驗，是把選舉勝利轉化為可感受的施政成果，讓民眾相信民主黨不只會贏選舉，也能改善生活、維持對國會表現的信任。

  • 黨內最可能分歧的議題包括川普關稅要撤回多少、是否擴大政府醫療補助，以及對川普與其家族貪腐指控要查到多深，甚至是否推動彈劾。

  • 傑佛瑞斯預料將領導眾院，需整合左翼與中間派；舒默則可能掌舵參院，使民主黨在面對川普與白宮時採取更一致立場，提升執政協調度。

民主黨 共和黨 川普

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