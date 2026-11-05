「假裝選票有川普」遭選民教訓不買帳 共和黨策略師1句話點原因

根據副總統范斯的分析，川普基本盤MAGA選民，期中選舉並非沒有出來投票，而是把票投給民主黨，表達心中不滿。圖為紐約市一名頭戴MAGA帽的選民3日投票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 選民把期中選舉視為對川普2.0政策的審判，因通膨、房貸與汽油價格壓力失控，最終讓民主黨大獲全勝、共和黨慘敗。

川普 總統在選前央求選民，假裝選票上印的是他的名字。結果，選民果真照辦，把這次期中選舉當作對川普2.0政策的公民投票，並且用選票狠狠修理他，讓民主黨 大獲全勝、全面掌控國會。

為何川普這回敗得這麼慘？彭博資訊報導，選民承受的經濟壓力如何，向來是期中選舉的主題，而這次選民更是用選票宣洩憋了兩年的怒火。

共和黨 籍策略師麥登(Kevin Madden)用一句話，就說明了川普和共和黨為何慘敗。

麥登說：「這場選舉是政治地心引力的一個教訓。選民最大的顧慮是通膨和可負擔性，你卻在這時候用關稅、貿易戰、對伊朗開戰，來回應那些顧慮。結果便是造成那些顧慮變本加厲，落得敗選下場。」

根據The Voter Poll民意調查，約四分之三的期中選舉選民表示，他們對川普施政領導美國的大方向感到「憤怒」或「不滿」。

儘管全美雇主仍在增加人手，失業率依然偏低，整體經濟成長在選舉前夕持續加速，但通膨和借貸成本也持續攀升，讓美國民眾感到氣餒，原本指望川普紓解物價上漲壓力和改善負擔能力的希望落空。

民眾最有感的是汽油價格。2026年初時，美國汽油價格仍徘徊在多年來低點，物價上漲壓力也已趨緩。不料川普宣布對伊朗發動戰爭，導致能源價格飆漲，再次引燃通膨。如今主要指標顯示，消費者物價漲幅連續六個月大於薪資增幅，家庭開銷擴增了，儲蓄減少了，房貸利率則已躍上2023年來最高水準。

凡此種種，讓川普民調支持度不斷下探新低點，反映選民已做出判斷：川普政府對平抑生活費無能為力。民眾對汽油和日用品漲價最有痛感，但同時，選民也對健保費用升高憂心忡忡，尤其是老年人。