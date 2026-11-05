領軍檢討 范斯稱「共和黨敗在伊戰」 惹怒MAGA選民轉投民主黨

副總統范斯4日選後發長文檢討共和黨慘敗主因，直指是對伊朗的戰爭，有意競選總統的范斯以此與川普總統保持距離。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 范斯將共和黨期中選舉失利歸因於伊朗戰爭，稱MAGA選民因憤怒而轉投民主黨；川普雖認同部分說法，民主黨則批評范斯應為政府決策負責。

副總統范斯 4日在社群媒體發文指出，共和黨 在期中選舉大敗是因為伊朗戰爭。他表示，所有支持伊朗戰爭的人都必須面對一個事實，那就是把持多年的國會掌控權結果因此拱手讓人。

美聯社指出，范斯的言論顯示他試圖與選民對總統的明確譴責畫清界線。

范斯同時指出，川普基本盤MAGA選民並非沒有出來投票，而是他們太憤怒，多數票投民主黨 。范斯此文被視為與川普總統保持政治距離。

紐約時報4日報導，川普總統4日被媒體問及是否有看到范斯檢討貼文時，表示范斯先生的評估「基本上屬實」。但川普總統也表示，「如果讓我再做一次，我還是會這麼做。」他說他「別無選擇」，只能攻擊伊朗。川普也猜測范斯是否會競選總統，「也許他不會參選，」「我不知道誰會參選。」

「但每個人都心知肚明我們為什麼會輸。任何關於我們未來該何去何從的坦誠對話，都必須從這裡開始。」「我們敗選的原因就是戰爭。總統本人昨晚也這麼說了。」范斯在長篇貼文表示：「我們敗選原因就是這場戰爭。」

他指出，所有坦誠的對話都必須以此做為起點，「如果想要爭辯說這是值得的，說失去未來六年參院掌控權是值得的，那就這麼說吧。」

范斯在貼文指，在他的民調專家朋友表示，許多2024年支持川普的選民非常憤怒，打算投給民主黨。這些背棄川普的選民，是什麼原因能讓他們重新回到我們的陣營。前四大答案幾乎涵蓋了所有的回應：1.結束戰爭，2.專注於生活成本／通貨膨脹，3.貫徹「美國優先」，4.改變我們與以色列的關係。

范斯指「我們的選民出來投票了。但上述四個原因，正是許多人轉而投給民主黨的主因。」「這是我們敗選的真正原因，對幾乎所有人來說都心照不宣。」

范斯一直是本屆政府移民政策的堅定擁護者，但他似乎也想與引發強烈反彈的移民打擊行動保持距離。他寫道：「我樂於接受改變執法方式的想法——例如，更加關注雇用非法勞工的企業。」但他表示，他反對任何可能提議赦免非法移民的政治人物。

長期以來一直主張美國在海外軍事干預方面保持克制的范斯，在川普發動伊朗戰爭後，對這場衝突的辯護並不熱衷，甚至一度成為試圖結束這場戰爭但最終失敗的代表人物。他曾說，將在選舉結束後決定是否參加2028年總統競選。

川普的長子小唐納德·川普正面回應范斯的發文，寫道「這裡面的每一個字都……」，然後添加了三個「百分」表情符號。

不過民主黨人表明，他們要讓范斯為這場戰爭負責。「如果范斯一直以來都是這麼想的，為什麼他沒有強烈地表達出來？」民主黨全國委員會發言人博格林(Rosemary Boeglin)在一份聲明中說，「為什麼他不辭職？最重要的是，為什麼他不站出來維護美國人民的利益？」

她表示，這位副總統「總是會做當下對他最有利的事情——即使這意味著犧牲美國人民的利益。范斯要為本屆政府的失敗負責。」