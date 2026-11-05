佛州守住防線 德桑提斯：共和黨遇「隕石撞擊」滅絕危機

共和黨3日期中選舉在佛州獲得勝利，拿下聯邦參議員與州長大位，讓共和黨籍州長德桑提斯(右)倍感光榮，同時提高黨內重量。圖為川普總統選前10月23日到佛州助選。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 德桑提斯把共和黨期中選舉慘敗形容為「隕石撞擊」級危機，但強調佛州仍靠政績與修憲案守住防線。

執政的共和黨 在3日期中選舉全面挫敗，民主黨不僅一舉奪回國會參、眾兩院掌控權，更一舉攻破共和黨深耕多年的傳統紅州票倉。News4JAX 報導，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)4日在塔拉哈西(Tallahassee)的州議會大廈舉行記者會，形容這次選舉結果是席捲全美的「政治隕石撞擊」，堪稱共和黨百年來最嚴重的「滅絕級事件」，而佛州 則是共和黨全國僅存守住防線的最後主要支柱。

德桑提斯曾參加共和黨總統提名初選，是川普總統的黨內對手。這次選舉慘敗形同川普失利，影響力大減，2028總統初選形同開放。德桑提斯選後記者會檢討發言，稱自己領導下的佛州共和黨勝選，等於是向川普挑戰，同時立即第一時間表達自己2028的大選規畫。

本次期中選舉最具震撼力的變化發生在傳統紅州德州。民主黨籍州議員塔拉里科(James Talarico)在聯邦參議員選舉中，以約55%對43%的得票率擊敗共和黨籍州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)；而在州長選舉中，伊諾霍薩(Gina Hinojosa)擊敗三屆現任州長艾伯特(Greg Abbott)，成為德州史上首位拉丁裔州長。

德桑提斯坦言，德州在他一生中一直是共和黨政治「皇冠上的明珠」，但本次不僅輸掉參議員與州長，連同檢察長等全州性職位全數失守。他警告，德州選情擺動高達20個百分點，若失去德州這個基本盤錨點，共和黨未來在全國將難以維持競爭力，其負面衝擊恐延續十年以上。

德桑提斯指出，本次選舉並非選民認同民主黨的政見，而是對「華府共和黨人」的集體否定。他直言，選民對超過7%的房貸利率、每加侖4元的汽油價格以及日常買菜開銷等生活壓力感到強烈不滿，加上部分國會議員涉嫌股票交易、反對公開淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案等議題，對選情造成「極其巨大」的殺傷力。

在全國一片藍潮中，佛羅里達州成為共和黨少數的防禦據點。共和黨籍的唐諾斯(Byron Donalds)擊敗民主黨對手當選新任佛州州長，穆迪(Ashley Moody)則順利拿下聯邦參議員席次，共和黨同時包辦該州所有全州性公職，並維持20席國會眾議員優勢。

德桑提斯將佛州的勝果歸功於多年施政累積的信任與政績。以及攸關房產稅改革的「第3號憲法修正案」發揮了強大的催票效應。

然而，德桑提斯也警示，佛州選情同樣向民主黨靠攏了10至15個百分點，民主黨在該州的註冊選民投票率高達68%，創下現代期中選舉紀錄，共和黨主要是靠著登記選民人數優勢才得以守住。他提醒黨內同仁切勿將勝利視為理所當然，「政治環境正在改變，沒有什麼是萬無一失的。」