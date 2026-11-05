整頓白宮？多年舊識稱川普「不是會反省的人」 籲合作民主黨
川普友人認為他應重整白宮、採納柯林頓式跨黨合作；同時，共和黨參議員強生承認期中選舉失利與川普效應有關。
AI摘要
文章摘要整理：
川普友人認為他應重整白宮、採納柯林頓式跨黨合作；同時，共和黨參議員強生承認期中選舉失利與川普效應有關。
共和黨在期中選舉災難性失利，川普總統的一名友人兼支持者3日告訴英國廣播公司(BBC)，川普「可能需要整頓白宮，挑選一些能為他釐清方向的顧問」。
川普親信、保守派媒體Newsmax Media創辦人拉迪(Christopher Ruddy)說，川普「不是一個會反省的人」，「他的變速箱僅有兩個檔：快與更快，我認為他會繼續以行政命令推動政策，接下來會有很多場仗要打」。
與川普相識逾20年的拉迪建議川普，「採用柯林頓模式，與民主黨合作，制定能讓事情推進的政策與計畫」。但他也補充，這得「雙方都有意願才行」。
自2011年起就代表威斯康辛州，這次選舉無須改選的共和黨籍聯邦參議員強生(Ron Johnson)也在BBC節目上形容，對共和黨而言，這一夜「不好過，差得遠了」。
他說，伊朗戰爭導致燃料價格飆漲，持續「沉重地壓在民眾心頭」。
被問及川普是否該為共和黨敗選負責，強生說，期中選舉「向來都是對現任政府的公投」。不過，他也說共和黨面對的是主流媒體「自由派偏見」，並稱川普在管制邊境與通膨上做了好事。
但他也承認，川普傷害共和黨的勝算「大概是真的」，「川普確實叫選民把這次選舉當作他本人參選，選民顯然把他的話當真了，結果就是這樣」。
拉迪認為川普不是會反省的人，做事速度快且更快，可能會繼續靠行政命令推動政策，因此白宮需要重新整頓並補強能釐清方向的顧問。 拉迪主張川普可借鏡柯林頓模式，與民主黨合作制定能推進事情的政策與計畫，不過他也強調，這必須要雙方都願意合作才行。 強生形容共和黨這一夜「不好過」，並說燃料價格上漲與通膨壓力持續影響民眾；他也承認川普要求選民把選舉視為對自己參選的檢驗，確實可能傷害共和黨勝算。
精華 FAQ
拉迪認為川普不是會反省的人，做事速度快且更快，可能會繼續靠行政命令推動政策，因此白宮需要重新整頓並補強能釐清方向的顧問。
拉迪主張川普可借鏡柯林頓模式，與民主黨合作制定能推進事情的政策與計畫，不過他也強調，這必須要雙方都願意合作才行。
強生形容共和黨這一夜「不好過」，並說燃料價格上漲與通膨壓力持續影響民眾；他也承認川普要求選民把選舉視為對自己參選的檢驗，確實可能傷害共和黨勝算。
上一則
傑佛瑞斯料成首位非裔眾議長 對外抗川 對內要彌合分歧
下一則