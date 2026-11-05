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德州30年首度變天 打臉川普、共和黨也打臉馬斯克

編譯陳律安／綜合報導
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拿下德州州長寶座的希諾霍薩(左)及攻下參議員的塔拉里科(右)。(路透)
拿下德州州長寶座的希諾霍薩(左)及攻下參議員的塔拉里科(右)。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨在德州期中大選大獲全勝，拿下州長、聯邦參議員與多個公職，反映選民對川普、共和黨及馬斯克介入選戰的反彈，也顯示經濟議題勝過文化動員。

民主黨30多年來不斷嘗試，幾度失之交臂，終於在這次的期中大選，一舉讓德州變天，從深紅翻藍。

彭博資訊4日報導，民主黨這次在德州大獲全勝，一舉拿下州長、聯邦參議員及多個公職席次，形同「打臉」共和黨川普總統。民主黨上次贏得德州全州性質公職選舉，已是1994年。

德州的政治版圖轉換，除了反映出民主黨席捲全美的勝選浪潮，以及對「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的反彈，更別具意義。近年來，隨著共和黨逐漸強化掌控，德州已成為深紅保守主義的大本營，透過立法推動共和黨的重大議程，例如邊境安全、公共教育、限制跨性別青少年接受相關醫療等。

今年的選戰聚焦於攸關民眾荷包的議題，共和黨主攻文化議題未能奏效，不敵川普關稅與伊朗戰爭推升生活成本所引發的民怨。

拿下州長寶座的希諾霍薩(Gina Hinojosa)及攻下聯邦參議員席次的塔拉里科(James Talarico)，都在選戰中採取較溫和的語調，強調經濟問題，大致避開了爭議性的文化議題。

休士頓萊斯大學政治科學教授瓊斯(Mark Jones)說，選戰結果「反映出德州選民對川普及其政府的反彈」，「這次期中選舉，往常傾向投給共和黨的獨立選民，這次卻倒戈支持德州各地的民主黨候選人」。

共和黨這次在德州敗選，同時也是對馬斯克的否定。馬斯克在新冠疫情後從加州遷至德州，埋怨加州經商不易，並迅速向共和黨議員靠攏。根據彭博資訊彙整的聯邦申報文件，馬斯克所控制的多個政治行動委員會，今年對德州的選戰砸下逾2.05億元。塔拉里科近日在造勢活動時表示，「馬斯克企圖買下德州的參議員席次」，「你在電視上看到的攻擊廣告，十之八九是馬斯克搞的；你在信箱收到的抹黑文宣，也出自伊隆之手；就連你收到那些危言聳聽、攻擊我的簡訊，背後也是伊隆」。

美聯社初步計票結果，在已開出99%選票的情況下，塔拉里科以55.1%的得票率，領先派克斯頓的43%；伊諾霍薩則以58.2%的得票率，領先尋求連任的現任州長艾伯特(Greg Abbott)的45.7%。

在其他公職選舉方面，負責監管石油與天然氣產業、備受關注的德州鐵路委員選舉，民主黨候選人羅森塔爾(Jon Rosenthal)擊敗共和黨候選人弗倫奇(Bo French)。

精華 FAQ

  • 民主黨在德州一舉翻轉選情，拿下州長、聯邦參議員與多個公職席次，結束德州長年偏紅的政治格局，也讓共和黨遭遇重大挫敗。

  • 因為共和黨主打文化與意識形態議題未能奏效，選民更在意關稅、戰爭與物價上升帶來的生活壓力，最後轉向支持民主黨，顯示對川普路線的不滿。

  • 馬斯克透過旗下政治行動委員會投入逾2.05億元助選，並被民主黨候選人指控大量資助攻擊廣告與簡訊宣傳，但最終仍無法阻止共和黨在德州失利。

共和黨 川普 德州

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