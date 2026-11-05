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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐時專欄認為，共和黨期中選舉慘敗後，川普雖面臨壓力，卻可能樂於與民主黨掌控的國會展開長期激烈對抗，藉混亂轉移責任。

紐約時報4日刊登專欄作家柯特爾（Michelle Cottle）專文，她指出，共和黨人在3日的期中選舉中徹底慘敗，不僅遭選民狠狠拋棄，也對未來局勢深感恐懼。但她推測，美國總統川普反而可能對未來充滿期待，甚至感到興奮，因為接下來兩年，他將與民主黨掌控的參眾兩院展開永無休止、毫不留情的激烈鬥爭。換句話說，這就是川普心目中的天堂。

柯特爾指出，1月6日國會暴亂事件已清楚證明川普輸不起。他在此次期中選舉初期就忙著操弄選舉環境，讓局勢對共和黨有利，選前最後幾個月又不斷懇求支持者假裝他本人也在選票上。但川普其實並未親自參選，因此現在可以告訴自己，這場選舉的奇恥大辱跟他毫無關係。

川普從來不在乎共和黨整體的命運，只在乎直接影響自己的事。在他心目中，共和黨人少了他就一敗塗地，恐怕只會進一步證明自己有多麼舉足輕重。眼見共和黨人即將把國會控制權拱手讓給握有傳票權、積壓兩年怒火的民主黨人，川普或許會感到一絲不安。但柯特爾認為，川普內心深處肯定一直希望民主黨獲勝。

柯特爾認為，川普最愛的就是衝突，而且越惡劣越好。儘管他總是自吹自擂，宣稱自己擅長建設，但真正的本領其實是戰鬥與破壞。他早就摧毀共和黨的脊梁，如今再羞辱共和黨人，頂多只能帶來一點小小的快感。但若能與剛贏得選舉、仍沉浸在勝利喜悅中的民主黨參眾兩院多數派正面交鋒呢？那才是真正的刺激。

她指出，川普明年與國會的關係，將讓他第一任期的兩黨敵對局面看起來簡直像一場靜心修行。川普向來不把國會權力放在眼裡，因此可以預期，川普政府將肆無忌憚地阻撓民主黨索取文件與傳喚證人的要求。到了明年底，若沒有幾位政府官員被控「藐視國會罪」，那才真是奇蹟，因為民主黨絕對會不擇手段積極嘗試。

文章認為，除非把煽動民眾對移民的恐懼與粗糙的關稅制度也當成政策，否則川普向來對政策沒什麼興趣，第二任期至今的「政績」也極度不受歡迎。川普政府官員選前還懇求選民多一點耐心，給政策更多時間發揮成效，但選後已不必如此。對川普來說，與民主黨國會激烈對抗的混亂場面，無疑比費力不討好、枯燥乏味的治國工作有趣得多。

從今以後，川普大可把自己無能造成的所有問題，通通怪到民主黨國會議員頭上。汽油價格高漲？災難性的伊朗戰爭？醫療保險費用上漲？鄉村醫院接連關閉？彷彿要不是「激進、信奉共產主義的極端民主黨多數派」阻撓川普施展神奇本領，這些問題早就全部解決了。

川普這套推卸責任的把戲，對狂熱鐵粉來說或許有用。但總統任內發生的大多數事情，本來就很容易歸咎於總統，而且越來越多選民已看穿川普的伎倆。

外界猜測，川普面對民主黨掌控的國會，是否會嘗試達成跨黨派協議，例如推動民粹色彩的稅制改革。但柯特爾認為，別抱太大希望。川普從未對協商複雜的跨黨派協議展現多少興趣或耐心。與其花時間談判政策，他似乎更可能整天狂看福斯新聞，一邊琢磨如何再打造一座巨大的個人紀念建築，藉此惹惱民主黨宿敵。

柯特爾寫道，總統任期的最後兩年可能相當難熬，尤其像川普這樣，把事情搞得一團糟。選民已經厭倦川普，國會裡的同黨議員也越來越把心思放在沒有他的未來。更糟的是，人們還期待他為過去曾猛烈抨擊的問題，以及自己強行推動卻宣告失敗的政策負責。這樣還有什麼樂趣可言？

相較之下，川普現在可以在剩餘任期內，盡情沉溺於永無休止的鬥爭與混亂。這向來就是他最樂在其中的處境，無論其他人得為此付出多大的代價。

精華 FAQ

  • 文章指出共和黨在期中選舉中慘敗，反映選民對其失望，也讓黨內對未來充滿焦慮。作者認為這場結果不僅重挫共和黨，更為川普與民主黨國會的對抗埋下伏筆。

  • 因為川普最愛衝突與破壞，面對握有傳票權、準備追究責任的民主黨國會，他可把對抗當成舞台，甚至藉此轉移外界對其治國失敗的批評。

  • 文章預估雙方將在文件索取、證人傳喚與調查上激烈衝突，甚至出現官員被控藐視國會。川普也可能藉由推責民主黨，淡化油價、醫療與經濟問題的責任。

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