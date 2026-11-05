民主黨如何抓住選民的心？ BBC揭期中選舉共和黨慘敗5原因

從美國東岸到西岸，各地選民正飽受民生必需品價格飆漲所苦，關鍵選區的民怨更是明顯。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 物價與生活成本飆升，成為選民轉向民主黨主因。

物價與生活成本飆升，成為選民轉向民主黨主因。 重點二： 美伊戰爭推高油價，引發多數選民對共和黨不滿。

美伊戰爭推高油價，引發多數選民對共和黨不滿。 重點三：拉美裔與非裔選票回流，削弱共和黨傳統優勢。

民主黨 在期中選舉 橫掃參眾兩院。英國廣播公司（BBC）剖析，美伊戰爭引發物價飆漲、民主黨緊扣民生議題，加上少數族裔選票倒戈回流等，都是重創共和黨 選情的關鍵。

BBC報導，執政黨在期中選舉通常表現不佳，但共和黨這次敗得如此慘烈，不僅痛失國會兩院主導權，更被外界視為全美選民對總統川普 入主白宮2年來施政的一大強烈否定。

生活成本持續飆漲

從美國東岸到西岸，各地選民正飽受民生必需品價格飆漲所苦，關鍵選區的民怨更是明顯。北卡羅來納州（North Carolina）一名選民選前告訴BBC「油價、菜價，什麼都在漲」，並稱這次選舉已從支持共和黨改投民主黨。

在燃料與能源價格飆漲下，截至今年9月，美國過去1年物價上漲3.7%；官方數據顯示，10月初全美零售柴油平均價格已逼近9月份創下的每加侖6.52美元歷史高點。

選民民調顯示，近8成選民表示，通膨在過去1年讓他們和家人陷入嚴重或中度的經濟困境；逾6成受訪者更認為物價高於往常是川普的政策造成。

不得民心的美伊戰爭

美伊戰爭是物價飆漲的一大主因，隨伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國選民至今仍在加油站付出代價。

事實證明，美國民眾普遍不支持這場戰爭；對於「讓美國再度偉大」（MAGA）的共和黨選民而言，這也形同違背川普「美國優先」（America First）競選政見中，不再發動戰爭的承諾。

選民民調中，約6成受訪者認為美國對伊朗採取軍事行動是錯誤決定；另有超過7成選民表示，這場衝突是左右他們國會選舉投票的關鍵或主要因素。

民主黨訴求嚴謹聚焦

民主黨這波勝選浪潮，要歸功於幾名給人真誠印象的強勢候選人，在共和黨傳統票倉尤其明顯；他們在選戰中始終緊扣生活成本與就醫權益2大核心議題。

在南卡羅來納州（South Carolina），民主黨的安德魯斯（Annie Andrews）爆冷勝選。曾是小兒科醫師的她主打讓民眾看得起病，在許多人認為醫療體系已經崩壞的美國引起共鳴。

南卡羅來納州民主黨的安德魯斯(圖)爆冷勝選，曾是小兒科醫師的她主打讓民眾看得起病，在許多人認為醫療體系已經崩壞的美國引起共鳴。(美聯社)

公衛專家塞德（Abdul El-Sayed）在密西根州（Michigan）勝選，為民主黨守住這席聯邦參議員席次，他將「讓金錢退出政治，把錢放進你的口袋」作為關鍵競選口號。

在喬治亞州（Georgia）連任成功的民主黨籍聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff），則以生活成本和貪腐為核心訴求。現年39歲的奧索夫在川普2度勝選的喬州輕鬆大勝，勢必將進一步助長外界看好他角逐2028年總統大選的聲浪。

川普效應失靈拖累共和黨

選民最不滿的2大議題，物價飆漲和美伊戰爭都直接和川普有關。川普的支持度在共和黨選民內部也出現下滑，使得部分2024年曾支持他的州格外岌岌可危。

選前幾個月的民調顯示，許多美國民眾希望川普多關注他們對物價飆漲的憂慮。然而，川普2日在華府發表選前最後演說時，卻花了大量篇幅談身後林肯紀念堂倒影池（Reflecting Pool）備受爭議的整修工程。

儘管川普曾呼籲選民想像他本人就在選票上，但部分人士認為，這次選舉結果顯示川普品牌的光環可能正在褪色。在民怨升高之際，川普讓自己成為共和黨競選主軸的做法，本身就是一步險棋，如今看來更適得其反。

許多美國民眾希望川普多關注他們對物價飆漲的憂慮，然而川普2日在華府發表選前最後演說時，卻花了大量篇幅談身後林肯紀念堂倒影池備受爭議的整修工程。(路透)

拉美裔與非裔選民倒戈回流

2年前，部分拉美裔與非裔選民轉向支持共和黨，助川普取得決定性勝利，但這次期中選舉情勢似乎逆轉；在德州與墨西哥邊界沿線、拉美裔占絕大多數的選區，民主黨一口氣包辦3席聯邦眾議員。

「紐約時報」（New York Times）分析，和2024年總統大選相比，拉美裔過半的郡在聯邦參議員選舉中，選票向民主黨傾斜的幅度超過22個百分點；數據分析記者艾德森（Jeff Adelson）表示，這是全美主要族群中變動最大的。

這波轉向正值美國民眾普遍對移民執法不滿之際，皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，56%美國民眾對美國移民暨海關執法局（ICE）觀感不佳。

非裔過半的郡在聯邦參議員選舉中，也明顯轉向支持民主黨候選人。