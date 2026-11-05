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帶有「川味」企業 恐遭新國會調查

編譯湯淑君／綜合報導
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民主黨在期中選舉贏得國會參、眾兩院掌控權，未來料將啟動一連串調查，共和黨大金主特...
民主黨在期中選舉贏得國會參、眾兩院掌控權，未來料將啟動一連串調查，共和黨大金主特斯拉執行長馬斯克可能引來關切的眼神。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨取得國會兩院控制權後，市場預期將針對藥價、AI、白宮工程捐助與川普盟友企業展開調查，相關上市公司股價恐受壓。

民主黨在期中選舉奪得國會兩院掌控權，預料將啟動一連串調查，一些上市公司料將成為調查目標，可能對相關股價不利。MarketWatch報導，曾與川普政府敲定藥價協議的製藥公司，未來可能備受關切。

獲川普政府入股的公司，像是半導體大廠英特爾(Intel)，也可能被新一波調查鎖定。

川普改建白宮宴會廳備受爭議，捐款贊助這項工程的企業也可能遭調查，亞馬遜、蘋果和Meta Platforms都在名單上。

AI監管是民主黨關切的議題之一，國會相關委員會可能啟動新調查，目標對準投入AI技術研發的公司，包括Google。

如果伊朗戰爭一直打下去，燃料價格久久居高不下，那麼石油公司也成為調查箭靶的可能性隨之大增。

最明顯的調查目標，是川普財力最雄厚、知名度最高的商界盟友——衛星航太公司SpaceX和電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克。

馬斯克向來不諱言出錢力挺共和黨候選人，本周更在社群媒體上發文說，他「最大的顧慮」是民主黨2028年贏得聯邦眾院、參院和總統選舉，導致非法居留者人人取得美國公民身分，協助民主黨鞏固永久多數黨地位。

精華 FAQ

  • 報導指出，曾與川普政府敲定藥價協議的製藥公司、獲川普政府入股的英特爾，以及捐助白宮宴會廳改建的亞馬遜、蘋果和Meta，都可能成為調查對象。

  • 可能的調查焦點包括藥價協議、AI監管、白宮宴會廳改建捐款，以及若伊朗戰爭拖長導致油價高漲，石油公司是否受到關切等議題。

  • 因為馬斯克同時是SpaceX與特斯拉的執行長，又長期公開支持共和黨候選人，政治立場鮮明且聲量高，被視為民主黨新國會最容易鎖定的對象。

英特爾 白宮 民主黨

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