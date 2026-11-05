帶有「川味」企業 恐遭新國會調查

民主黨在期中選舉贏得國會參、眾兩院掌控權，未來料將啟動一連串調查，共和黨大金主特斯拉執行長馬斯克可能引來關切的眼神。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨取得國會兩院控制權後，市場預期將針對藥價、AI、白宮工程捐助與川普盟友企業展開調查，相關上市公司股價恐受壓。

民主黨 在期中選舉奪得國會兩院掌控權，預料將啟動一連串調查，一些上市公司料將成為調查目標，可能對相關股價不利。MarketWatch報導，曾與川普政府敲定藥價協議的製藥公司，未來可能備受關切。

獲川普政府入股的公司，像是半導體大廠英特爾 (Intel)，也可能被新一波調查鎖定。

川普改建白宮 宴會廳備受爭議，捐款贊助這項工程的企業也可能遭調查，亞馬遜、蘋果和Meta Platforms都在名單上。

AI監管是民主黨關切的議題之一，國會相關委員會可能啟動新調查，目標對準投入AI技術研發的公司，包括Google。

如果伊朗戰爭一直打下去，燃料價格久久居高不下，那麼石油公司也成為調查箭靶的可能性隨之大增。

最明顯的調查目標，是川普財力最雄厚、知名度最高的商界盟友——衛星航太公司SpaceX和電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克。

馬斯克向來不諱言出錢力挺共和黨候選人，本周更在社群媒體上發文說，他「最大的顧慮」是民主黨2028年贏得聯邦眾院、參院和總統選舉，導致非法居留者人人取得美國公民身分，協助民主黨鞏固永久多數黨地位。