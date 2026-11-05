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頂住調查風暴 歐瑪奪76%選票連任

特派員黃惠玲／綜合報導
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歐瑪在3日選舉結束後向支持者發表演說。(美聯社)
歐瑪在3日選舉結束後向支持者發表演說。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

歐瑪在明州第五選區以76.5%高票連任，儘管面臨川普政府主導的聯邦調查，仍獲選民強力支持，凸顯其在民主黨優勢選區的穩固地位。

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)在3日期中選舉中，以超過七成得票率擊敗共和黨對手，成功連任第五個任期。儘管她正面臨川普政府針對移民文件及財務申報問題展開的聯邦調查，選民仍以壓倒性票數支持她，使這場選舉格外受到關注。

根據選舉夜開票資料，歐瑪在明州第五國會選區獲得約26萬713票，得票率76.5%，大幅領先共和黨候選人納格爾(John Nagel)的約5萬5342票、16.2%。美聯社及CBS新聞均已判定歐瑪勝選，票數仍待正式認證。

歐瑪自2019年起代表明州第五國會選區，轄區涵蓋明尼亞波利斯(Minneapolis)及周邊部分郊區，是民主黨長期具有優勢的選區。她2018年首次當選時，成為美國首批進入聯邦國會的穆斯林女性議員之一，也是首位非洲難民出身的國會議員。

此次連任最受矚目的背景，是聯邦政府正在調查她過去的移民及入籍文件。根據福斯新聞及明尼蘇達州地方媒體報導，國土安全部調查人員10月12日搜索歐瑪位於華府的住所，查扣手機、電腦及護照，並向部分家屬調查取證。

調查涉及歐瑪及其家人當年申請移民與美國公民身分時，是否提供不實資料，以及她過去婚姻關係的相關指控。另有報導指出，聯邦調查人員也在檢視她與丈夫的財務申報資料。

不過，截至選舉結束，歐瑪尚未因上述調查受到刑事起訴，相關指控也未經法院認定成立。歐瑪一再否認不法行為，指控川普政府利用聯邦執法機構打擊政治對手，並將相關調查形容為政治恐嚇。

歐瑪出生於索馬利亞，童年因內戰成為難民，後來移居美國。她長期支持移民權益、全民醫療保障及進步派政策，也經常公開批評川普政府的移民執法措施。川普則多次針對她的移民背景及政治立場發表批評，使雙方爭議持續受到全國關注。

共和黨候選人納格爾曾任明州州警，競選期間主張加強打擊福利詐欺、改善邊境安全，並改革聯邦醫療保險制度，但未能撼動歐瑪在該選區的支持基礎。

歐瑪勝選後發表聲明，感謝明州選民再次支持，表示選民拒絕恐懼、分裂與仇恨，並稱自己不會因川普政府的調查而保持沉默。

精華 FAQ

  • 歐瑪在明州第五國會選區拿下約26萬713票，得票率76.5%；共和黨對手納格爾約得5萬5342票、16.2%。她以明顯優勢勝出，美聯社與CBS新聞均已判定她當選。

  • 她正面臨川普政府針對移民文件與財務申報的聯邦調查，調查人員甚至搜索其華府住處並查扣電子設備與護照。儘管如此，她仍未遭起訴，選民也沒有因此改變支持。

  • 明州第五國會選區長期偏向民主黨，涵蓋明尼亞波利斯及周邊郊區。歐瑪自2019年代表該區，並以穆斯林女性、非洲難民出身等背景成為全國關注焦點。

共和黨 民主黨 明尼蘇達州

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