喬州奧索夫連任 被譽下一個歐巴馬

民主黨籍喬治亞州聯邦參議員奧索夫3日在亞特蘭大勝選之夜向支持者揮手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州聯邦參議員奧索夫高票連任後，因人氣與媒體聲量上升，被投注市場與部分民主黨人士視為2028年總統潛在人選，甚至被譽為下一個歐巴馬。

民主黨 籍喬治亞州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)在3日期中選舉中大勝共和黨對手，不僅成功連任，也讓他在2028年總統大選的政治投注市場受到更多關注。根據英國「獨立報」(The Independent)報導，奧索夫獲得民主黨下屆總統候選人提名的市場隱含機率升至24%，一天內增加九個百分點。

報導指出，奧索夫在2028年總統大選的投注市場隱含勝選機率，也從前一天的10.5%升至18%，高於民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)四個百分點，並比現任副總統范斯(JD Vance)高出五個百分點。不過，這些數字反映投注市場的即時交易價格，並非正式民意調查，也不代表實際選舉結果。

現年39歲的奧索夫在喬州 參議員選舉中擊敗共和黨挑戰者柯林斯(Mike Collins)，取得超過240萬張選票，得票率達58.9%。他是現任聯邦參院最年輕的議員，2021年透過決選首次當選參議員。此次選舉前，他是唯一在川普2024年勝選州尋求連任的民主黨籍參議員，因此被共和黨列為重點攻擊目標。

奧索夫的年輕形象與演說能力，也讓他被部分民主黨人士稱為「下一個歐巴馬 」。法新社4日報導，奧索夫憑藉流暢的演說及政治感染力，被拿來與前總統歐巴馬(Barack Obama)相提並論。歐巴馬本人也曾為奧索夫站台助選。一名競選志工表示，奧索夫演說時讓她想起歐巴馬，認為他真誠且富有同理心；不過，也有支持者認為兩人的政治風格不宜直接比較。

「大西洋月刊」(The Atlantic)3日分析指出，奧索夫不僅擅長在國會聽證會中冷靜而犀利地質問共和黨官員，也深諳社群媒體傳播技巧。他的競選團隊發展出被稱為「奧索夫角度」(Ossoff angle)的仰角拍攝方式，搭配簡短有力的政治發言，製作容易在網路流傳的短影音。這種傳播能力使他的全國知名度逐漸提高，也讓他受到更多民主黨人士關注。

競選期間，奧索夫持續批評川普政府的經濟及政治政策，並指控川普利用總統職權謀取個人財務利益，損害國家經濟與政治制度。他的競選團隊募得超過一億元政治獻金，為選戰提供充足資源。

奧索夫勝選當晚在亞特蘭大向支持者發表演說，將選舉結果形容為選民對川普政府的否定。他表示，民主黨的任務不僅是遏止一位總統的不當行為，更要修復美國社會深層的問題，並批評川普政府腐敗、無能。

儘管此次高票連任使奧索夫成為2028年總統選舉受到討論的人物之一，但他本人已公開表示無意參選總統。至於他能否將社群媒體上的影響力轉化為全國性的政治支持，仍有待觀察。

民主黨籍喬治亞州聯邦參議員奧索夫3日在亞特蘭大勝選之夜向支持者揮手。(路透)

民主黨籍喬治亞州聯邦參議員奧索夫3日在亞特蘭大勝選之夜向支持者揮手。(路透

民主黨籍喬治亞州聯邦參議員奧索夫3日在亞特蘭大勝選之夜向支持者揮手。(路透)

民主黨籍喬治亞州聯邦參議員奧索夫3日在亞特蘭大勝選之夜向支持者揮手。(路透)