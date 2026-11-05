史上首次 5位非裔將同任州長

民主黨籍摩爾順利連任馬里蘭州州長。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國明年將首次有5名非裔州長同時在任，巴頓斯、唐諾斯、克勞利、福特與摩爾的勝選，象徵非裔政治人物在全州選舉中取得歷史性突破。

明年美國將首度出現五名非裔 州長同時在任的局面，創下歷史新高紀錄。

華盛頓郵報 (Washington Post)報導，民主黨 籍的巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)贏得喬治亞州州長選舉，終結美國250年來從未有非裔女性出任州長歷史的同時，也成為喬治亞州首位有色人種州長；喬治亞州過去83任州長全為白人男性，曾任亞特蘭大市長的巴頓斯，在這次選戰中擊敗了共和黨對手、億萬富翁企業家傑克遜(Rick Jackson)。

共和黨籍聯邦眾議員唐諾斯(Byron Donalds)則當選佛州首位非裔州長。巴頓斯與唐諾斯的勝選，象徵著美國南部將有兩個大州首次由非裔首長執政。

在中西部與西部，密爾瓦基(Milwaukee)郡長、民主黨人克勞利(David Crowley)贏得選戰，成為威斯康辛州史上首位非裔州長。

在內華達州，民主黨籍州檢察長福特(Aaron Ford)則擊敗現任州長，同樣締造內華達州歷史新頁。

馬里蘭州民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)順利贏得連任。摩爾在選前表示，「我從未忘記自己是這個國家唯一的非裔州長，而這也是我從未想要過的頭銜。」在本次選舉前，美國建國250年來僅有五位非裔曾擔任過州長，其中僅兩位經由民選產生，摩爾則是歷史上第三位民選非裔州長。

創紀錄的非裔當選州長人數代表一個重要里程碑，而這得益於席捲全國的藍潮(blue wave)。

儘管非裔政治人物在地方立法機關取得進展，但歷史上要獲得主要政黨的全州性和全國性大選提名一直相當困難，在普選中勝出更是罕見。

喬治城大學政治學教授布朗(Nadia Brown)指出，這很大程度上歸因於歷史偏見與歧視，「少數族群或來自邊緣化社群的人士，要建立一個能夠贏得選舉的全州性聯盟確實非常困難，這與種族主義、性別歧視、同性戀恐懼症和排外主義的歷史遺留問題息息相關。」

布朗表示，今年候選人陣容引人注目，不僅在於獲得主要政黨提名的黑人候選人數量眾多，更在於他們的資歷和經驗。八位獲得主要政黨提名的黑人州長候選人中既有民主黨人也有共和黨人，這反映了他們多元化的政治背景和政策重點。

民主黨籍的巴頓斯贏得喬治亞州州長選舉，成為美國250年一位非裔女性州長。(美聯社)

共和黨籍的唐諾斯當選佛州首位非裔州長。(美聯社)

民主黨人克勞利勝選，成為威斯康辛州首位非裔州長。(路透)

民主黨籍福特當選內華達州州長。(美聯社)