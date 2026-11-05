路透：共和黨期中選舉敗得有多慘？7個數字說明一切

民主黨在期中選舉大勝，眾院民主黨領袖4日在記者會上高舉雙手慶祝。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透以7個數字顯示，共和黨在期中選舉全面失利，從郡級得票下滑到多個紅州翻轉，甚至連重劃選區與搶攻搖擺席次都未能止血。

共和黨 在期中選舉 慘敗，路透列舉了七個數字說明其慘敗程度。

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民主黨藍潮席捲全國大片地區，路透與「今日美國報」(USA Today)統計所得，4日早上在多數選票已算完的約2200個郡裡，共和黨在99%的選區得票下滑，無論富裕或貧困地區、城市及郊區都無一倖免。

它在大多數地區輸得不是輕微而是非常慘重，在這些郡裡，共和黨得票率比川普在2024年的得票率大跌八個百分點。

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堪薩斯州選民94年來首次把民主黨人送進參院 ，漢彌爾頓(Adam Hamilton) 以勝出約五個百分點擊敗對手。其他一些州的選舉過去幾十年來民主黨人從未得勝，3日都大幅勝選，顯示民主黨是如何徹底橫掃共和黨堡壘，例如德州民主黨候選人塔拉里科 (James Talarico )以12個百分點的差距擊敗川普欽點的候選人帕克斯頓(Ken Paxton)。

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在有舉行參院選舉、以西語裔為主的郡裡，選票大幅倒向民主黨。在64個郡裡，共和黨參院候選人的得票率，比川普在2024年贏得的得票率低了14個百分點，幅度遠大於美國其他地區。尤其在美墨邊境的德州伊達爾戈郡(Hidalgo County)，共和黨得票率暴跌約25個百分點。

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兩年前，在川普勝選得票差距低於11個百分點的選區裡，目前尚未有共和黨贏得眾院議席，說明那些原本可能輕鬆連任的共和黨人，也被藍潮淹沒。

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共和黨人曾希望在多個州透過重新畫分選區，來鞏固其在眾院的多數席位，然而共和黨瞄準的15個民主黨議席沒有一個易手，相反民主黨贏得其中十個席位，其餘仍在計票。

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在佛羅里達州川普大本營，兩年前他以13個百分點的優勢贏得第二任。民主黨進步派尼克森(Angie Nixon) 這次從州議員轉戰參院，僅以不到三個百分點的差距落敗，說明佛州的選票也大量轉向民主黨，但幅度只為德州、南卡州和堪州的一半。

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選前被普遍認為眾院或參院選舉競爭激烈的選區，共和黨人一個也沒贏。民主黨人贏得了20多個競爭激烈的眾院席位，外加幾個原本被認為共和黨占優勢的席位。