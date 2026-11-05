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傑佛瑞斯料成首位非裔眾議長 對外抗川 對內要彌合分歧

編譯盧炯燊／綜合報導
民主黨眾院領袖傑佛瑞斯有望成為首位非裔議長，圖為4日他出席眾院民主黨競選委員會的...
民主黨眾院領袖傑佛瑞斯有望成為首位非裔議長，圖為4日他出席眾院民主黨競選委員會的記者會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨期中選舉大勝後，傑佛瑞斯正式宣布競選眾院議長，若當選將成首位非裔議長，並聚焦民生、反川普與彌合黨內分歧。

期中選舉民主黨在國會眾院贏得壓倒性勝利後，普遍預期來自紐約州的原黨團領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries )將成為美國史上首位非裔眾院議長，而他本人也於4日正式宣布競選議長一職，黨內暫時未有其他挑戰者。

綜合媒體報導，傑佛瑞斯在給民主黨人的信件中直接了當的說︰「我謹致函懇請各位支持我競選下一任眾院議長」；「儘管困難重重，眾院民主黨人(之前)作為少數黨成員卻屢屢取得成功。現在我們必須在多數黨地位上，實現美國人民所要求的重大變革」。

傑佛瑞斯概述如果當選美國第57任議長，在他的領導下民主黨會重點關注哪些方面，明顯的主打民生議題。

他說，「在新一屆國會裡，我們將積極爭取降低生活成本。目前生活成本過高，眾多辛勤工作的納稅人深陷於失敗的經濟泥潭。為了扭轉局面，作為多數黨的每一位成員都將發揮重要作用。我的目標是賦予你們權力，在三個關鍵領域採取果斷行動：一、生活成本可負擔性；二、問責制；三、美國價值觀」。

他在信中大力說明將如何反對總統川普的政策及人事任命，預告會終止川普政府的關稅措施、恢復已在2025年年底期滿失效的「平價醫療法」(即歐記健保)抵稅計畫。

民主黨人一直將曾兩度擔任少數黨領袖的傑佛里斯，視為前議長裴洛西(Nancy Pelosi) 的接班人。在下屆眾院民主黨人裡，傑佛瑞斯競逐議長占了優勢，儘管一些新當選的進步派議員尚未承諾支持他擔任議長，但目前還沒有出現其他候選人。

作為黨團領袖，他以穩健、深思熟慮的領導風格而聞名，在國會非裔議員團及中間派擁有強大的盟友。不過他面臨雙重挑戰：既要反對川普，又要彌合黨內溫和派和更激進的進步派之間的分歧。進步派已表示，將在全民健保、以色列援助等關鍵優先事項向他施壓，顯然是作為交換條件。

眾院民主黨人將於18日閉門選舉領導層，傑佛瑞斯只需簡單多數即可獲提名；若要正式當選議長，需要在明年1月新會期最少獲得218票支持。

精華 FAQ

  • 因民主黨在期中選舉贏得眾院多數，傑佛瑞斯又已正式宣布參選，黨內暫無其他明顯挑戰者，因此普遍預期他將順利取得提名並角逐議長職位。

  • 他強調新國會將聚焦降低生活成本、提升問責，以及捍衛美國價值觀，並準備反制川普政策，包括終止關稅措施與恢復歐記健保相關稅額補助。

  • 他雖有中間派與非裔議員團支持，但仍要面對進步派對全民健保、以色列援助等議題的壓力，且正式當選還需在明年1月獲得至少218票。

非裔 眾院 民主黨

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