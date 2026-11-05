強生將辭眾院黨團領袖 共和黨將展開接班人大戰

現任眾院議長強生在期中選舉開票後，宣布辭去共和黨眾院黨團領袖職務。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨在期中選舉大敗後，眾院議長強生傳出將辭去黨團領袖職務，並不參與新一屆少數黨領袖競逐，接班大戰隨即展開。

Politico新聞網站報導，消息人士說，共和黨 在期中選舉遭逢大敗，現任眾院 議長強生(Mike Johnson)4日在電話中私下向幕僚透露將辭去黨團領袖職務，三年前意外崛起當上議長的領導之路將畫下句點。紐約時報報導，強生表示不打算在新一屆國會角逐少數黨領袖，騰出空位將讓新一代共和黨國會議員有更多發展空間。

54歲的強生雖然贏得路易斯安納州聯邦眾議員連任，但由於共和黨失去多數席次，眾院議長勢必換人。

共和黨在期中選舉至少流失28席。民主黨 相隔四年之後重拾多數席次。

消息人士說，強生對幕僚表示，已經跟川普總統通過電話。美聯社報導，預計強生將在明年1月國會召開時繼續擔任路易斯安納州眾議員。他已在希夫波特市(Shreveport)地區的選區贏得連任，這將是他的第六個任期。

Politico分析，強生宣布辭去黨團領袖，立即揭開一場接班人之爭。現任眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)與眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)都有意角逐共和黨團領袖。眾院共和黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)、德州聯邦眾議員弗盧格(August Pfluger)可能也會加入挑戰。

消息人士說，史卡利斯與喬登其實都各自暗中鋪路已有數月，4日都宣布參選。

史卡利斯在致同事的一封信中表示，「這次選舉遠比我們任何人預想的都要糟糕」，他之所以競選少數黨領袖一職，是因為「事關重大」。喬丹在宣布競選該職位時，也致信同事，稱自己「身經百戰」。

預計眾院共和黨議員將在下周於華府舉行的當選議員會議上選舉新領袖。

2016年當選國會議員的強生，在前共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭到罷免，以及史卡利斯、喬登等同僚相繼爭取出任議長卻接連失敗之後，2023年在持續數日的表決當中勝出，當選議長。2024年大選，共和黨同時贏得總統選舉及參眾兩院多數，強生也連任眾院議長。

強生主導通過共和黨標誌性的減稅方案「又大又美法」。他為了保護了總統及政府官員免受尷尬的投票，直接讓議員們回家，包括最近對國防部長赫塞斯的彈劾動議。

現任眾院多數黨領袖史卡利斯有意角逐共和黨黨團領袖。(路透)