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民主黨意外大勝 舒默之外 4人或搶新任參院多數黨領袖

記者顏伶如／綜合報導
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聯邦參議員舒默可望成為參院多數黨領袖。（美聯社）
聯邦參議員舒默可望成為參院多數黨領袖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨大勝後，原本可望升任參院多數黨領袖的舒默面臨黨內挑戰，夏茨、墨菲、范霍倫與布克被視為可能競逐人選。

Politico新聞網站投票前夕分析，如果民主黨贏得參院多數席次，現任少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在幾乎沒有挑戰者的情況下，可望出任多數黨領袖。然而，民主黨意外迎來大獲全勝之後，舒默能否登上多數黨領袖寶座卻出現變數。

新聞周刊(Newsweek)3日分析，舒默在民主黨團掌權近十年後，如今面臨是否交棒的去留質疑，預測市場交易平台Kalshi看好另外四名民主黨參議員頗有出線機會：夏威夷州聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)、康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)、馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)。

民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為夏威州參議員夏茨。(美聯社)
民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為夏威州參議員夏茨。(美聯社)

不挺舒默候選人 全勝選

新聞周刊報導，2017年迄今領導參院民主黨團的舒默雖然是續任黨團領袖最佳人選，但這次期中選舉有一批民主黨新人進入參院，這些政治新秀先前已經明確表達希望黨團領袖換人。

期中選舉前，緬因州聯邦參議員候選人傑克森(Troy Jackson)、堪薩斯州聯邦參議員候選人漢密爾頓(Adam Hamilton)、密西根州聯邦參議員候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)在內等民主黨候選人，便已表示如果當選將不支持舒默續任黨團領袖，或者對於是否支持舒默並未表態。

傑克森、漢密爾頓、薩伊德在開票之夜全部勝選，未來在黨團領袖無記名選舉中擁有投票權。

民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為康州參議員墨菲。(美聯社)
民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為康州參議員墨菲。(美聯社)

進步派要角 籲世代交替

進步派要角桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)尚未承諾支持舒默，密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)則呼籲黨團領導階層應該「世代交替」。

直到目前為止，民主黨內還沒有人對75歲的舒默發起挑戰。但是美聯社分析，無記名投票意味著舒默當選沒有百分之百保證。

民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為馬里蘭州參議員范霍倫。(美聯社)
民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為馬里蘭州參議員范霍倫。(美聯社)

四位潛在人選 各有優勢

夏茨目前是民主黨黨團首席副黨鞭兼民主黨會議副秘書長，之前已經表態希望能在黨鞭德賓(Dick Durbin)退休之後接棒，成為黨團第二號人物。

大力主張民主黨必須改變與川普總統應對方式的民主黨人當中，墨菲是代表人物之一。墨菲10月31日中風，目前仍在住院，但預期將能完全康復。

范霍倫具備另外三人沒有的一項優勢，就是已經獲得一名民主黨新科參議員背書。薩伊德早在今年8月就說，希望范霍倫能取代舒默。

布克2013年以來一直保住席次，2020年曾參加民主黨總統初選，是知名度最高的民主黨參議員之一，有助於協助民主黨塑造公共訊息，全國知名度可能在角逐黨團領袖過程中成為優勢。

民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為新州參議員布克。(美聯社)
民主黨參議員希望參院領袖世代交替，圖為新州參議員布克。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為黨內出現要求世代交替與改變領導風格的聲音，多名新科參議員也表態不一定支持舒默。雖然他仍是目前最資深的人選，但無記名投票使結果不再有絕對把握。

  • 預測市場看好4人有機會出線，分別是夏威夷州的夏茨、康乃狄克州的墨菲、馬里蘭州的范霍倫，以及新澤西州的布克。這4人各自具備黨內資歷、知名度或支持基礎。

  • 關鍵在於新科參議員是否投票支持舒默，以及進步派重量級人物是否公開表態。加上領袖選舉採無記名方式，黨內立場可能不會完全依照公開言論走向。

民主黨 參院 參議員

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