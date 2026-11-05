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孟昭文：明年至少有22亞太裔國會議員 改寫歷史新高

編譯陳韻涵、記者劉子為╱綜合報導
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國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文 表示，明年至少會有22位亞太...
國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文 表示，明年至少會有22位亞太裔議員加入CAPAC，改寫歷史新高紀錄。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

孟昭文指出，期中選舉後明年至少有22位亞太裔議員加入CAPAC，多名新人更創下首位紀錄，亞利桑納州若沙阿勝出則總數將達23人。

期中選舉結果出爐，多位亞太裔將進入國會，其中不少人更改寫歷史紀錄。國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)4日發布聲明表示，明年至少會有22位亞太裔議員加入CAPAC，改寫歷史新高紀錄。

孟昭文表示，「昨晚(3日)的選舉是對川普總統及其失敗政策的強烈否定，這些政策讓亞太裔的安全、保障與公民權利面臨風險」，這場選舉也標示著亞太裔參政的歷史進展。

她說：「我期待與同僚合作，回應亞太裔的迫切需求，確保他們的聲音在權力殿堂中被聽見。」

根據美聯社公布的結果，台裔現任聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)、孟昭文(Grace Meng)均連任成功，潘君達(Richard Pan)首度當聯邦眾議員。

國會新科眾議員潘君達，當選加州第6選區聯邦眾議員，得票率逾57%。今年61歲的潘君達出生於美國，父母來自台灣。他曾擔任加州州參、眾議員等職務，專業兒科醫師。

此次選舉共有四名亞太裔新人當選聯邦眾議員，且各自打破藩籬並寫下歷史：

丹迪亞(Pia Dandiya)成為首位代表佛羅里達州第22選區的印度裔女性，高丹尼(Dan Koh)成為首位代表麻州第六選區的韓裔與黎巴嫩裔議員，林地亞哥(Alicia Garrido Limtiaco)成為首位代表關島全區選區的查莫洛族(CHamoru)女性，潘君達(Richard Pan)則成為首位代表加州第六選區的華裔議員。

亞利桑納州第一選區的選情尚未底定，醫師沙阿(Amish Shah)暫時領先。

若沙阿最終勝出，他將成為首位代表該選區的印度裔議員，讓明年CAPAC的亞太裔議員總數增至23人。

除了歡迎新科議員之外，孟昭文也感謝即將卸任的亞裔議員。

她表示，「CAPAC感謝眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)與塔內達爾(Shri Thanedar)多年來對全美亞太裔的服務與貢獻。」

孟昭文指出，克利什納穆希與塔內達爾曾領導對抗針對南亞裔的仇恨，挑戰川普政府殘酷的移民政策，並要求政府為其作為負責。

她說：「克利什納穆希與塔內達爾的貢獻將對我國留下長遠影響，我們期待在下一屆國會延續他們的工作。」

精華 FAQ

  • 她認為這次選舉是對川普及其失敗政策的否定，也象徵亞太裔參政向前跨出一大步，因為明年加入CAPAC的亞太裔議員至少有22人，創下新高。

  • 四名新人當選並打破藩籬，包括Pia Dandiya成為佛州第22選區首位印度裔女性，Dan Koh成為麻州第6選區首位韓裔與黎巴嫩裔議員等。

  • 目前亞利桑納州第1選區的沙阿仍領先，若他最後勝出，將成為該選區首位印度裔議員，也會讓明年CAPAC中的亞太裔議員總數增加到23人。

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