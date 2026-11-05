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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

川普敗選歸咎伊戰 警告民主黨：敢彈劾就毀滅

記者胡玉立／綜合報導
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川普認了伊戰、油價影響選情。(路透)
川普認了伊戰、油價影響選情。(路透)

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文章摘要整理：

民主黨在期中選舉大勝，重掌國會兩院並準備推動百日議程，聚焦民生經濟與監督川普；川普則將敗因歸咎伊戰與油價上漲，並警告彈劾將重創民主黨。

民主黨在3日的期中選舉取得橫掃國會兩院的壓倒性勝利，選民透過選票狠狠打臉川普總統，明確拒絕共和黨全面掌控政府，期許國家迎來某種改變。這次令人震驚的選舉結果，預示華府權力格局根本重塑，行政與立法兩憲法權力，相互制衡，府會即將出現嚴重分裂；既帶來新的施政機遇，也迎來新的挑戰。

預計民主黨參院可拿56席 眾院258席 將啟動百日議程

最新投開票與預估數據，民主黨明年1月就職時，預計將在參院掌握約56席(目前已獲54席，兩席還在計票)，眾院將可拿到多達258席(目前已獲237席)，創下33年來在眾院的最大優勢。

期中選舉 參院席次7州變天。(資料來源：選舉網站、製表：世界日報)
期中選舉 參院席次7州變天。(資料來源：選舉網站、製表：世界日報)

民主黨一口氣在參院翻轉，奪回七席的參議員當選人。左起為南卡州安妮·安德魯斯、俄亥...
民主黨一口氣在參院翻轉，奪回七席的參議員當選人。左起為南卡州安妮·安德魯斯、俄亥俄州布朗、北卡州庫伯、堪薩斯州漢密爾頓；緬因州傑克遜；德州塔拉里可，及愛阿華州圖雷克。(美聯社)

美聯社報導指出，自二次大戰以來，參眾兩院控制權在同一次期中選舉中同時翻盤，3日之前歷史上僅出現過三次，堪稱革命的大變局。

美聯社及華爾街日報報導，華府即將開啟全新時代，國會民主黨人急於回應選民對變革的訴求，準備啟動「百日議程」，旨在降低汽油、食品雜貨和醫療保健成本；同時計畫對川普及其政府展開監督與調查，不排除採取彈劾行動。

這次選舉，共和黨陣營無論激進派、溫和派或資深保守派，均遭遇全軍潰敗。川普總統4日接受包括政治新聞網站Politico在內的多家媒體訪問時都承認，伊朗戰爭對期中選舉產生影響，選民對汽油價格飆升不滿。

川普表現出和解姿態，暗示自己願與民主黨合作，表示已接到民主黨方面傳來善意的表達，但他沒有說明民主黨那方面的善意；但他同時也警告未來可能陷入政治僵局，威脅將動用總統否決權來阻撓民主黨議程；他說：「我可不想在未來兩年，整天就坐在那兒否決掉所有東西。」

川普又警告，民主黨明年掌控國會後，如果對他發起彈劾，那將會「摧毀」自己的政黨。

明年1月3日新國會開幕，民主黨將以十足底氣重掌參眾兩院，勢將重申國會與行政部門平起平坐的獨立地位。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)說：「我們聽到了你們的聲音。」傑佛瑞斯若獲同僚推選，將成為美國史上首位非裔眾院議長。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)4日則在國會坦承，選民讓民主黨大勝，或許並非出於熱切擁護民主黨，而是更傾向拒絕川普所在政黨。舒默說：「昨天投票支持我們的許多人，或許心中仍存疑慮」，但民主黨這次勝利具歷史性意義，包括在南卡羅來納州、德州和堪薩斯州贏下原本勝算極低的參院席位，民主黨已獲得「證明自己配得上選民信任」的新契機。

華爾街日報報導，這次期中選舉，民主黨人成功將焦點鎖定在經濟議題，以生活成本為核心議題，實現多年來遲遲未能實踐的「黨內團結」。民主黨內部對未來發展方向的爭論仍在持續，但無論是中間派或極左翼候選人都緊扣經濟議題，並極力避免捲入曾在過去幾屆選舉讓民主黨付出代價的「文化戰爭」。

民主黨明年接下來的走向，勢必會對2028年總統大選產生重大影響。民主黨策士西蒙斯(Jamal Simmons)說：「民主黨人的風險在於：還沒對『去哪裡』達成共識，就開始爭論該開哪輛『意識形態大車』。」

精華 FAQ

  • 依最新開票與預估，民主黨明年1月就職時，參院約可掌握56席，眾院則可能拿到258席，形成近33年來在眾院的最大優勢，足以重塑華府權力格局。

  • 民主黨計畫啟動百日議程，重點放在降低汽油、食品雜貨與醫療保健成本，同時加強對川普及其政府的監督與調查，甚至不排除採取彈劾行動。

  • 川普承認伊朗戰爭與汽油價格飆升影響選情，並表現出願意合作的姿態；但他也警告若民主黨推動彈劾，將會「摧毀」民主黨自身，未來兩年恐陷入政治僵局。

川普 民主黨 眾院

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