共和黨慘敗引爆MAGA媒體內戰 挺戰名嘴挨轟「是你放的火」

外界咸認，美國總統川普對伊朗用兵是共和黨期中選舉慘敗的重要原因。圖為川普4日帶媒體導覽白宮宴會廳修建工程。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨期中選舉失利後，挺川普陣營從戰爭、物價到領導失能互相究責，甚至直接指向川普本人，顯示右派媒體圈內部裂痕加深。

共和黨 期中選舉慘敗後，挺川普媒體圈爆發究責戰。《華盛頓郵報》報導，從伊朗 戰爭、生活成本到國會領導失能，保守派意見領袖對敗因各有解讀，更有人直接指責川普，或反控同陣營名嘴鼓吹戰爭、打擊支持者士氣，讓共和黨付出選舉代價。

副總統范斯 4日直言，「我們輸掉的原因是戰爭」。川普同日稍早接受福斯新聞訪問，則將敗因歸於伊朗戰爭、高油價，以及自己沒有列在期中選舉選票上。他前一晚也曾抱怨福斯訪問民主黨人，認為該台同樣應負部分責任。范斯選後公開主張結束戰爭、改變美以關係，也顯示政府內部開始檢討政策。

然而，兩人的說法未能平息右派媒體圈的相互指責。主持人波索比克（Jack Posobiec）認為，選民不滿美國介入伊朗與烏克蘭，共和黨應關注物價與薪資，而非國內生產毛額及股市。媒體人所羅門（John Solomon）則指，選民是在懲罰共和黨未能壓低通膨、改善經濟。

多數評論者即使批評戰爭，仍避免直接責怪川普；Podcast主持人華許（Matt Walsh）卻將矛頭指向總統本人。他在X平台寫道：「川普發動了一場不受歡迎、毫無意義的戰爭」，如今油價過高、民眾買不起食品，川普又背棄「美國優先」，這就是共和黨遭重挫的原因。

另一些人則把責任推向眾院議長強生與參院多數黨領袖圖恩。右派媒體人莫雷洛（Breanna Morello）批評，川普發布逾200項行政命令，兩人卻幾乎未將其議程轉為持久法律。Gateway Pundit網站創辦人霍夫（Jim Hoft）也責怪圖恩未推動通過加嚴投票資格要求的法案。

究責隨後演變成媒體人互轟。諷刺網站Babylon Bee前執行編輯貝瑞（Joel Berry）點名卡爾森（Tucker Carlson）與歐文斯（Candace Owens），指他們反覆宣稱共和黨背叛選民、投票沒有意義，讓聽眾士氣低落。

最尖銳的交鋒之一，發生在Daily Wire共同創辦人夏皮洛（Ben Shapiro）與保守派媒體The Federalist執行長戴維斯（Sean Davis）之間。夏皮洛發布迷因回應共和黨選情後，戴維斯反嗆：「恭喜，是你放的火。你要求發動這場燒毀共和黨選情的戰爭，還說會很容易、很快就結束。」

《華郵》指出，這些競相推責的說法，暴露出長期作為川普重要政治資產的右派網路媒體圈，已浮現深刻裂痕。