加密貨幣產業投入5000萬助選 共和黨仍沒保住俄州、南卡州參院席次
加密貨幣與AI等科技產業砸下巨額資金助選共和黨候選人，卻仍未能守住俄州與南卡州參院席次，顯示鈔能力在地方選戰中並非萬能。
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加密貨幣與AI等科技產業砸下巨額資金助選共和黨候選人，卻仍未能守住俄州與南卡州參院席次，顯示鈔能力在地方選戰中並非萬能。
除了科技富豪馬斯克(Elon Musk)之外，這次期中選舉出資力挺共和黨候選人的其他科技巨頭，也紛紛面臨「鈔能力」失靈的尷尬。華爾街日報報導，加密貨幣產業投入5000多萬元在俄亥俄州與南卡羅來納州，協助現任共和黨聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)對抗民主黨挑戰者布朗(Sherrod Brown)，希望共和黨候選人達琳(Darline Graham)守住已故胞兄葛理漢(Lindsey Graham)原本席次，結果雙雙受挫。
根據聯邦選舉委員會(FEC)申報資料，OpenAI共同創辦人布洛克曼(Greg Brockman)與韓裔妻子安娜(Anna Brockman)捐款2500萬元給旨在影響人工智慧(AI)監管法規的超級政治行動委員會(Super PAC)「引領未來」(Leading the Future)。創投公司安德立森霍洛維茲(Andreessen Horowitz)也捐款5000萬元。
CNBC新聞頻道4日分析，AI產業在這次期中選舉獲得某些勝利，例如主張I訂定更嚴格AI安全規範的民主黨紐約州州眾議員博雷斯(Alex Bores)在初選落敗，不過選舉結果顯示，AI產業想在各地社區贏得選民青睞並沒有想像中那般容易。
俄州聯邦參議員選舉期間，布朗鎖定賀斯提對數據中心的支持發動猛攻。市場調查機構AdImpact統計顯示，花費將近2800萬元推出批評數據中心的廣告。
選前最後衝次階段，數據中心產業超級政治行動委員會「建設未來」(Building the Future)發動一波波廣告宣傳，並將達琳列為頭號支持目標。不過，達琳最後還是敗給民主黨對手安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)。根據統計，「建設未來」光是支持達琳的廣告時段開銷就有150萬元。安德魯斯競選政策是對數據中心新建案發布為期兩年的暫緩令。
報導指出，加密貨幣產業在俄亥俄州與南卡羅來納州投入超過5000萬元，試圖協助共和黨候選人守住參院席次，但最後仍未扭轉選舉結果。 俄州的賀斯提未能擊敗民主黨對手布朗，南卡州的達琳也敗給安妮‧安德魯斯，代表共和黨在兩個關鍵參院席次上都沒有守住。 文章指出，無論是加密貨幣、數據中心還是AI產業，雖然投入大量資金與廣告，但要在各地社區真正贏得選民支持，效果仍遠不如預期。
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報導指出，加密貨幣產業在俄亥俄州與南卡羅來納州投入超過5000萬元，試圖協助共和黨候選人守住參院席次，但最後仍未扭轉選舉結果。
俄州的賀斯提未能擊敗民主黨對手布朗，南卡州的達琳也敗給安妮‧安德魯斯，代表共和黨在兩個關鍵參院席次上都沒有守住。
文章指出，無論是加密貨幣、數據中心還是AI產業，雖然投入大量資金與廣告，但要在各地社區真正贏得選民支持，效果仍遠不如預期。
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