加密貨幣產業投入5000萬助選 共和黨仍沒保住俄州、南卡州參院席次

加密貨幣產業投入5000多萬元助選，示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 加密貨幣與AI等科技產業砸下巨額資金助選共和黨候選人，卻仍未能守住俄州與南卡州參院席次，顯示鈔能力在地方選戰中並非萬能。

除了科技富豪馬斯克(Elon Musk)之外，這次期中選舉出資力挺共和黨 候選人的其他科技巨頭，也紛紛面臨「鈔能力」失靈的尷尬。華爾街日報報導，加密貨幣 產業投入5000多萬元在俄亥俄州 與南卡羅來納州，協助現任共和黨聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)對抗民主黨挑戰者布朗(Sherrod Brown)，希望共和黨候選人達琳(Darline Graham)守住已故胞兄葛理漢(Lindsey Graham)原本席次，結果雙雙受挫。

根據聯邦選舉委員會(FEC)申報資料，OpenAI共同創辦人布洛克曼(Greg Brockman)與韓裔妻子安娜(Anna Brockman)捐款2500萬元給旨在影響人工智慧(AI)監管法規的超級政治行動委員會(Super PAC)「引領未來」(Leading the Future)。創投公司安德立森霍洛維茲(Andreessen Horowitz)也捐款5000萬元。

CNBC新聞頻道4日分析，AI產業在這次期中選舉獲得某些勝利，例如主張I訂定更嚴格AI安全規範的民主黨紐約州州眾議員博雷斯(Alex Bores)在初選落敗，不過選舉結果顯示，AI產業想在各地社區贏得選民青睞並沒有想像中那般容易。

俄州聯邦參議員選舉期間，布朗鎖定賀斯提對數據中心的支持發動猛攻。市場調查機構AdImpact統計顯示，花費將近2800萬元推出批評數據中心的廣告。

選前最後衝次階段，數據中心產業超級政治行動委員會「建設未來」(Building the Future)發動一波波廣告宣傳，並將達琳列為頭號支持目標。不過，達琳最後還是敗給民主黨對手安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)。根據統計，「建設未來」光是支持達琳的廣告時段開銷就有150萬元。安德魯斯競選政策是對數據中心新建案發布為期兩年的暫緩令。