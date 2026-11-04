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數億美元打水漂 美億萬富豪期中選舉慘敗 金錢攻勢失靈

編譯黃淑玲／綜合外電
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專家估計，特斯拉執行長馬斯克（左）投入這次期中選舉的競選資金，約為4.5億美元。...
專家估計，特斯拉執行長馬斯克（左）投入這次期中選舉的競選資金，約為4.5億美元。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉中，馬斯克等億萬富豪重金投入多場選戰卻接連敗北，顯示金錢難以左右選民意志；僅加州富豪稅公投仍可能成為少數例外。

美國政壇一些最富有的人士，在本屆美國期中選舉投入大筆資金，親身參選或是砸大錢支持某些候選人，但結果幾乎全面潰敗，堪稱美國歷史上金錢勢力在政治領域遭遇的最大挫敗，也凸顯金錢並非萬能，選民的意志終究不是富豪砸錢就能完全左右。

根據紐約時報的分析，特斯拉執行長馬斯克在德州花費超過2億美元，協助共和黨籍的Ken Paxton競選參議員，但最終仍由民主黨籍的James Talarico勝出。

在俄亥俄州，生技業億萬富豪Vivek Ramaswamy投入逾3,600萬美元個人資金參選州長，最後仍敗給民主黨籍的Amy Acton。

喬治亞州民主黨籍的Keisha Lance Bottoms，擊敗動用超過2億美元個人財富投入競選的共和黨籍億萬富豪Rick Jackson，贏得州長選舉。

德州州長Greg Abbott年初手中握有1億570萬美元的競選資金，儘管競選期間大幅砸錢，最後仍敗給民主黨籍的Gina Hinojosa。 

選舉預測網站Race to the White House創辦人菲利普斯說：「我認為，這或許是美國歷史上金錢勢力在政治領域遭遇的最大挫敗。」他表示，一系列美國最高法院的裁決，「為億萬富豪及超級政治行動委員會（super PAC）幾乎不受限制的資金支出，大開方便之門」，然而，「民主黨仍然成功贏得了選舉」。

菲利普斯估計，馬斯克投入的競選資金約為4.5億美元。另外，人工智慧（AI）產業支持的超級政治行動委員會，在這次選舉中的表現同樣不理想。菲利普斯認為，這次選舉結果，可能會讓馬斯克等金主，「重新考慮是否還要為選舉投入這麼多資金」，因為結果顯示，「這些政治捐款所能發揮的影響力是有極限的」。

不過，金權勢力或許仍能贏得其中一場戰役。就是在加州的富豪課稅公投案。第40號提案（Prop 40）主張，要對該州億萬富豪一次性地徵收5%的稅款。截至3日深夜，在選票仍持續開票計算之際，此案以43%贊成、57%反對的比率落後。而第42號提案（Prop 42），這個由億萬富豪們支持的反制公投案，要阻止徵收富人稅，目前以約55%的支持率領先。

加州一些最富有的居民這次投入數億美元，試圖阻止這項富豪稅案過關。

精華 FAQ

  • 文章重點在於，億萬富豪與超級政治行動委員會在期中選舉中砸下大量資金，卻沒有換來預期勝利，多場選戰接連失利，凸顯金錢影響力並非無限。

  • 內文提到馬斯克在德州支持Ken Paxton、Ramaswamy在俄亥俄州親自參選、Rick Jackson在喬治亞州投入巨資，但相關選戰多數由民主黨候選人勝出，富豪陣營普遍落敗。

  • 加州第40號提案主張對億萬富豪一次性徵收5%稅款，暫時以43%贊成、57%反對落後；而由富豪支持的第42號反制提案則約55%領先，顯示金權勢力仍可能在此戰場取得部分成果。

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