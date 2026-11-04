我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉重挫 川普找出氣筒 北京遭殃？

整理包／5年不見「007」電影 下一任龐德為何選不出來？

川普為何慘遭修理？共和黨策略師1句話點出原因 4分之3選民感到憤怒

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普央求選民，假裝選票上印的是他的名字。結果，選民果真照做，把這次期中選...
美國總統川普央求選民，假裝選票上印的是他的名字。結果，選民果真照做，把這次期中選舉當作對川普2.0政策的全民公投，並用選票狠狠修理他。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉中因通膨、生活費與能源價格壓力引爆民怨，選民將投票視為對其施政的反擊，讓共和黨慘敗。

美國總統川普央求選民，假裝選票上印的是他的名字。結果，美國選民果真照辦，把這次期中選舉當作對川普2.0政策的公民投票，並且用選票狠狠修理他，讓民主黨大獲全勝、全面掌控美國國會。

為何川普這回敗得這麼慘？

彭博資訊報導，美國選民承受的經濟壓力如何，向來是期中選舉的主題，而這次選民更是用選票宣洩憋了兩年的怒火。

共和黨籍策略師麥登（Kevin Madden）用一句話，就說明了川普和共和黨為何慘敗。

麥登說：「這場選舉是政治地心引力的一個教訓。選民最大的顧慮是通膨和可負擔性，你卻在這時候用關稅、貿易戰、對伊朗開戰，來回應那些顧慮。結果便是造成那些顧慮變本加厲，落得敗選下場。」

根據The Voter Poll民意調查，約四分之三的期中選舉選民表示，他們對川普施政領導美國的大方向感到「憤怒」或「不滿」。

儘管美國雇主仍在增加人手，失業率依然偏低，整體經濟成長在選舉前夕持續加速，但通膨和借貸成本也持續攀升，讓美國民眾感到氣餒，原本指望川普紓解物價上漲壓力和改善負擔能力的希望落空。

民眾最有感的是汽油價格。2026年初時，美國汽油價格仍徘徊在多年來低點，物價上漲壓力也已趨緩。不料川普宣布對伊朗發動戰爭，導致能源價格飆漲，再次引燃通膨。如今主要指標顯示，消費者物價漲幅連續六個月大於薪資增幅，家庭開銷擴增了，儲蓄減少了，房貸利率則已躍上2023年來最高水準。

凡此種種，讓川普民調支持度不斷下探新低點，反映選民已做出判斷：川普政府對平抑生活費無能為力。民眾對汽油和日用品漲價最有痛感，但同時，選民也對健保費用升高憂心忡忡，尤其是老年人。

精華 FAQ

  • 策略師麥登認為，這是「政治地心引力」的結果：選民最在意通膨與可負擔性，但川普卻以關稅、貿易戰和對伊朗開戰回應，等於把問題越弄越大，最終付出敗選代價。

  • 根據The Voter Poll，約四分之3的期中選舉選民表示，對川普帶領美國的大方向感到「憤怒」或「不滿」，顯示不只是政策爭議，而是整體信任與施政觀感出現明顯惡化。

  • 文章指出，汽油價格、日用品成本、健保費與房貸利率都在上升，且物價漲幅連續6個月大於薪資增幅，讓家庭開銷增加、儲蓄縮水，選民因此認定川普無法有效壓低生活成本。

共和黨 川普 民主黨

上一則

整頓白宮？相識逾20年親信建議柯林頓模式 稱川普「不是會反省的人」

下一則

數億美元打水漂 美億萬富豪期中選舉慘敗 金錢攻勢失靈

延伸閱讀

川普的期中考危機：支票沒兌現、通膨壓力升高、戰爭看不到盡頭

川普的期中考危機：支票沒兌現、通膨壓力升高、戰爭看不到盡頭
期中選舉／川普歸咎敗選原因 揚言對國會法案行使「否決權」

期中選舉／川普歸咎敗選原因 揚言對國會法案行使「否決權」
期中選舉／川普慘遭選民懲罰 國會變天可能加速推動對台軍售

期中選舉／川普慘遭選民懲罰 國會變天可能加速推動對台軍售
期中選舉／物價民怨掀「藍潮」 川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

期中選舉／物價民怨掀「藍潮」 川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作