整頓白宮？相識逾20年親信建議柯林頓模式 稱川普「不是會反省的人」

美國總統川普2日在華府林肯紀念堂前的倒影池發表期中選舉前最後造勢演說，結束後離開現場。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在共和黨期中選舉失利後，親信建議他重整白宮並仿效柯林頓模式與民主黨合作，但共和黨內也有人坦承川普確實影響選情。

共和黨在期中選舉失利，美國總統川普 的一名友人兼支持者3日告訴英國廣播公司（BBC），川普「可能需要整頓白宮 ，挑選一些能為他釐清方向的顧問」。

川普親信、保守派媒體Newsmax Media創辦人拉迪（Christopher Ruddy）說，川普「不是一個會反省的人」，「他的變速箱僅有兩個檔：快與更快，我認為他會繼續以行政命令推動政策，接下來會有很多場仗要打」。

與川普相識逾20年的拉迪建議川普，「採用柯林頓 模式，與民主黨合作，制定能讓事情推進的政策與計畫」。但他也補充，這得「雙方都有意願才行」。

自2011年起就代表威斯康辛州，這次選舉無須改選的共和黨籍聯邦參議員強生（Ron Johnson）也在BBC節目上形容，對共和黨而言，這一夜「不好過，差得遠了」。

他說，伊朗戰爭導致燃料價格飆漲，持續「沉重地壓在民眾心頭」。

被問及川普是否該為共和黨敗選負責，強生說，期中選舉「向來都是對現任政府的公投」。不過，他也說共和黨面對的是主流媒體「自由派偏見」，並稱川普在管制邊境與通膨上做了好事。

但他也承認，川普傷害共和黨的勝算「大概是真的」，「川普確實叫選民把這次選舉當作他本人參選，選民顯然把他的話當真了，結果就是這樣」。