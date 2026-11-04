銀彈失效 破紀錄資助共和黨 馬斯克笑談敗選：太空雷射介選沒用
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共和黨期中選舉失利，馬斯克以破紀錄的4.45億美元資助卻未見成效，還在X上自嘲太空雷射介選無用，民主黨則準備追查其資助與DOGE作為。
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共和黨期中選舉失利，馬斯克以破紀錄的4.45億美元資助卻未見成效，還在X上自嘲太空雷射介選無用，民主黨則準備追查其資助與DOGE作為。
共和黨在這次期中選舉大敗，但投入巨資幫助共和黨的億萬富豪馬斯克卻不以為意，反而拿自己的破紀錄政治資助開玩笑。衛報估計，馬斯克投入4.45億美元支持共和黨候選人。
馬斯克在社群媒體X上發文說，「看來我那些介入選舉的太空雷射，這次沒發揮作用」。身為特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人的馬斯克，是這次選舉的最大金主，他投入選舉支持共和黨的金額遠超過任何支持民主黨的外部政治資金。
許多民主黨人誓言，取得國會控制權後將調查馬斯克及他所謂的「政府效率部」（DOGE）作為。政府效率部曾讓多個聯邦機構人力遭大幅掏空。
報導指出，共和黨在這次期中選舉中大敗，原本期待外部金援能帶來助力，但結果並未如預期，顯示金錢投入無法直接扭轉選情。 根據衛報估計，馬斯克共投入4.45億美元支持共和黨候選人，金額遠超過任何支持民主黨的外部政治資金，成為本次選舉最大金主。 報導稱，多數民主黨人誓言在取得國會控制權後，將調查馬斯克及其所謂的政府效率部DOGE，特別關注其是否導致聯邦機構人力大幅流失。
精華 FAQ
報導指出，共和黨在這次期中選舉中大敗，原本期待外部金援能帶來助力，但結果並未如預期，顯示金錢投入無法直接扭轉選情。
根據衛報估計，馬斯克共投入4.45億美元支持共和黨候選人，金額遠超過任何支持民主黨的外部政治資金，成為本次選舉最大金主。
報導稱，多數民主黨人誓言在取得國會控制權後，將調查馬斯克及其所謂的政府效率部DOGE，特別關注其是否導致聯邦機構人力大幅流失。
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