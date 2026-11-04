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期中選舉／磨刀霍霍？美企嚴陣以待 民主黨選後恐掀調查潮

編譯吳孟真／綜合外電
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民主黨預料在期中選舉後掌控參眾兩院，準備調查川普政府是否給予企業優惠待遇，以及川...
民主黨預料在期中選舉後掌控參眾兩院，準備調查川普政府是否給予企業優惠待遇，以及川普家族是否藉機牟取私利。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨贏得國會控制權後，預料將以調查與監督為重心，鎖定川普政府偏袒企業、川普家族牟利及相關政策爭議，令美企高度戒備。

民主黨在這次美國期中選舉成功拿下國會參、眾兩院，美國企業界正嚴陣以待，因為民主黨正磨刀霍霍，準備調查川普政府是否給予企業優惠待遇，以及川普家族是否利用總統職權，牟取私利。

英國金融時報（FT）報導，民主黨可能從三大方向展開調查：一是川普政府上任頭兩年，白宮官員及川普家族成員可能涉及的貪腐行為；二是政府是否偏袒特定企業，三是可負擔性等政策議題。

律師事務所Holland & Knight國會調查團隊共同主管阿姆斯壯（Christopher Armstrong）表示，「下屆國會將以調查與監督為重心，這是客戶擔憂的事」。

涉嫌貪腐是這次選戰的主要議題之一。政府公開資料顯示，川普自2025年重返白宮以來，個人賺取逾22億美元，由他兒子支持的企業，也獲聯邦政府大力支持。

律師事務所Cooley國會調查業務主管葛魯姆斯（Susanne Sachsman Grooms）表示，「民主黨希望向選民證明自己能解決這個問題，並替納稅人追回款項」。

過去民主黨致函調查對象，通常難獲回應，但在取得國會控制權後將擁有傳票權，可強制企業配合調查，並取得政府官員與企業高層間、可能遭白宮阻擋的通訊紀錄。川普首任期間，白宮曾抵制民主黨要求提供資訊的傳票。

國會調查過去主要著眼於監督政府施政、追查弊端及調查重大企業事件，但隨著跨黨派立法愈來愈困難，調查已逐漸成為主動監督的工具。這類調查可能帶來嚴重的後果，眾院聽證會有時會引發重大風波，甚至導致出席作證者丟掉工作。

預定明年1月出任眾院監督委員會主席的民主黨眾議員賈西亞（Robert Garcia），3日晚間在社群媒體警告可能被調查的對象：「準備請律師吧。」

預定明年1月出任眾院監督委員會主席的民主黨眾議員賈西亞（Robert Garci...
預定明年1月出任眾院監督委員會主席的民主黨眾議員賈西亞（Robert Garcia，見圖），發文警告可能被調查的對象，「準備請律師吧」。（美聯社）

精華 FAQ

  • 報導指出，民主黨可能從3大方向下手，包括川普政府上任前2年的貪腐疑雲、政府是否偏袒特定企業，以及可負擔性等政策議題，顯示國會監督將全面展開。

  • 因為民主黨掌握國會後將擁有傳票權，可強制企業與官員配合，取得原本可能被白宮阻擋的通訊與文件；調查若引發聽證風波，還可能造成企業聲譽與人事衝擊。

  • 內文提到，自川普2025年重返白宮以來，個人賺取逾22億美元，而由其子支持的企業也獲聯邦政府大力支持，這成為民主黨準備追查是否利益輸送的重要焦點。

民主黨 期中選舉 川普

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