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期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

期中選舉／川普又會面臨彈劾？痛失國會控制權 他將遭遇這4大麻煩

編譯葉亭均／綜合外電
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民主黨在期中選舉大獲全勝，將終結美國總統川普在第二任期頭兩年受惠於共和黨「完全執...
民主黨在期中選舉大獲全勝，將終結美國總統川普在第二任期頭兩年受惠於共和黨「完全執政」的局面。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨重掌參眾兩院後，川普將面臨立法受阻、國會調查、彈劾風險與人事任命審查延宕等4大挑戰。

美國國會變天，民主黨在期中選舉大獲全勝，奪得參眾兩院控制權，這使得總統川普在第二任期頭兩年受惠於共和黨「完全執政」而大行其道的局面明年1月將被迫告終，這不僅意味著川普政府將面臨更嚴格的監督，包括移民政策、企業涉及貪腐以及川普家族商業交易可能面臨廣泛調查，而且川普若想推動法案立法，也須接受妥協。

不過，川普仍有許多事情可不經國會同意而自行推動。此前他已透過發布廣泛的行政命令，測試總統權力界線，其中部分命令已遭法院推翻；此外，他也未經國會授權便對伊朗發動戰爭。

以下是彭博資訊分析川普面對新一屆國會可能遭遇到的困境：

一、民主黨掌控兩院，對立法有何影響？

民主黨同時掌握參眾兩院多數席次，代表有能力阻擋任何不支持的法案，但不代表民主黨就能自行推動法案通過，因為參議院議員可利用「冗長辯論」機制持續發言來拖延或阻撓法案進入表決程序，需要60票超級多數才能結束冗長辯論。

不過，涉及支出、稅收及債務上限的法案可透過「預算協調程序」，經兩院通過預算決議後，在參議院僅需簡單多數即可通過。

若法案獲國會通過，川普仍可行使否決權，而國會若要推翻總統的否決，需要兩院三分之二絕對多數。儘管民主黨這次有所斬獲，但目前仍未達門檻。

二、民主黨掌控國會，是否意味著將對川普展開新調查？

川普及其政府很可能面臨國會委員會的新一輪調查，事件包括川普家族的股票交易與加密貨幣事業、私人企業如何為川普建造白宮宴會廳計畫提供資金、政府的移民執法政策，以及政府如何處理已故性犯罪者艾普斯坦相關檔案。

不過，國會調查權也有重大限制，包括沒有提出刑事指控的權力。

三、川普是否可能遭到彈劾？

如今民主黨掌控國會，確實可能推動第三度彈劾川普，但這並不是民主黨在選前宣傳的主要訴求。

彈劾程序首先從眾議院展開。如果眾議院以簡單多數通過總統彈劾條款，總統便正式遭彈劾，但不代表他已被解除職務。接著，參議院將舉行審理，若以三分之二多數裁定總統有罪，總統就會被解除職務。

川普在第一任期後半段，也就是民主黨於2018年期中選舉取得眾議院控制權後，曾兩度遭到彈劾，但最終都未能在參議院取得定罪所需的票數。

四、川普的人事任命權將受到什麼影響？

在民主黨掌控參議院後，川普提名的司法及行政部門人選，可能遭到拖延審查，甚至被直接封殺。

過去共和黨掌控參議院，讓川普得以驚險取得多名具爭議性人選的任命案批准，包括國防部長赫塞斯、衛生部長小羅勃甘迺迪與聯邦調查局（FBI）巴特爾

民主黨高層已表示計劃對政府官員行使傳喚權，並可能將目標對準國防部長赫塞斯等內閣成員。

精華 FAQ

  • 民主黨能阻擋不支持的法案，但仍受參議院冗長辯論與60票門檻限制；涉及支出、稅收與債務上限者則可走預算協調程序。川普也可行使否決權，國會要推翻仍需兩院三分之2。

  • 彭博指出，調查焦點可能包括川普家族股票與加密貨幣事業、白宮宴會廳資金來源、移民執法政策，以及政府處理艾普斯坦檔案的方式；但國會調查本身沒有提出刑事指控的權力。

  • 若民主黨主導眾議院，確實可能推動第3度彈劾川普；眾院以簡單多數通過即可正式彈劾，但要在參院以三分之2定罪才會被解除職務。民主黨先前2次彈劾都未能達到定罪票數。

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