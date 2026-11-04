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期中選舉／歐巴馬恭喜民主黨重掌國會：接下來要捲起袖子推動變革

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前總統歐巴馬。（美聯社）
前總統歐巴馬。（美聯社）

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美國期中選舉後民主黨重掌參眾兩院，歐巴馬呼籲把握兩年任期推動改革，川普則承認共和黨表現未如預期。

美國期中選舉共和黨遭遇一連串挫敗，民主黨重新掌握參眾兩院後，前總統歐巴馬（Barack Obama）首度發聲，表示選舉結果向美國傳達了明確訊息，人民希望看到的是能凝聚共識、而非製造分裂的政治，以及能提出具體解決方案的領導人。他也呼籲民主黨人把握接下來兩年，推動改革並為未來做好準備。

歐巴馬在社群平台發布聲明，向約1.2億名追蹤者表示，民主黨此次取得勝利，來自各地優秀候選人的投入，以及他們共同秉持的價值觀、公共服務信念，並將選區及各州民眾利益放在首位的承諾。

歐巴馬寫道：「今晚，美國人民傳達了明確訊息，他們希望看到的是能讓人們團結而非分裂的政治，以及能為他們面臨的挑戰提出具體解決方案的領導人。」

他指出，此次勝利不僅來自民主黨在傳統票倉的表現，也包括過去被視為勝算不高的地區。不同背景、不同政治立場的候選人，因共同價值觀而團結，成為民主黨擴大勝利的重要因素。

歐巴馬也感謝兩黨數以千計的選務人員及志工，協助確保選舉順利進行。他表示，儘管川普政府還有兩年任期，民主黨接下來的工作是「捲起袖子」，在有能力的地方推動改變、防止進一步損害，並為未來奠定基礎。

川普則在民主黨大勝後於自家社群平台Truth Social發文，聲稱：「我沒有出現在選票上，如果我有參選，我們就會以壓倒性勝利勝出！」他接受福斯新聞訪問時坦言，原本預期共和黨表現會更好，並表示自己曾舉辦大型造勢活動，原以為能將支持者轉化為候選人的選票。他同時祝賀民主黨，稱對方確實付出了努力。

精華 FAQ

  • 歐巴馬表示，選舉結果顯示美國人民希望看到能凝聚共識、而非製造分裂的政治，也期待能提出具體解決方案的領導人，並鼓勵民主黨接續推動改革。

  • 他認為勝利來自各地優秀候選人的投入，以及大家共同秉持的價值觀、公共服務信念，並把選區與各州民眾利益放在首位，連原本被看衰的地區也有斬獲。

  • 川普在Truth Social發文稱自己沒有出現在選票上，若有參選就會大勝；他也向福斯新聞坦言原本期待共和黨表現更好，並祝賀民主黨確實努力。

歐巴馬 民主黨 期中選舉

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