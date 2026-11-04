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期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

新聞分析／與其說選民肯定民主黨 不如說是共和黨全面潰敗

編譯張佑生／即時報導
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喬治亞州民主黨籍候選人巴頓斯（Keisha Lance Bottoms）將成為美...
喬治亞州民主黨籍候選人巴頓斯（Keisha Lance Bottoms）將成為美國史上首位非裔女性州長。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

作者認為期中選舉的真正訊號不是選民熱情擁抱民主黨，而是對共和黨與川普治理失能的強烈反彈，並呼籲兩黨以務實合作回應民意。

美國選民3日傳達的訊息是：相較於政黨標籤，他們更在乎政府能否真正做出成績。

專欄作家蕭恩（Doug Schoen）在福斯新聞網撰文指出，期中選舉最大贏家是民主黨，最大輸家則是美國總統川普。民主黨在參眾兩院取得壓倒性勝利，這個結論再清楚不過。

雖然部分選區尚未確定勝負，但民主黨顯然將在國會兩院取得穩固多數。尤其南卡羅萊納、堪薩斯和德州等共和黨傳統票倉，民主黨竟贏得聯邦參議員席次。今年稍早，這些勝利幾乎被認為不可能發生。

但不要誤會，這次選舉與其說是選民肯定民主黨，不如說是共和黨全面潰敗。 選民反對目前的美伊戰爭，也不滿被視為戰爭直接後果的高油價。更深層的不滿，是民眾普遍認為政府存在兩套遊戲規則：富人與權貴適用一套，一般勞工卻得遵守另一套。

問題是，民主黨能否善用這次勝利。德州的塔拉里科（James Talarico）、緬因州的傑克森（Troy Jackson）等進步派當選後，民主黨能否在參院、乃至眾院維持一致的施政方向？黨內是否會採取同情民主社會主義者，甚至與其政策一致的路線？川普與共和黨過去兩年未能解決的問題，民主黨有能力提出有效對策嗎？

令人擔憂的是，民主黨可能不靠政策化解建制派與激進進步派之間的深刻分歧，而是以調查川普政府來掩蓋矛盾。如果真是如此，國會過去兩年已經出現的施政停滯，恐怕只會更加嚴重。

然而，這次選舉也給川普與共和黨一個明確機會：與民主黨合作，務實施政。選民已清楚表明，川普一味妖魔化反對黨的做法，既不能接受，也不是適當的治理方式。這正是川普成為最大輸家、民主黨成為最大贏家的原因。

選民給兩黨的訊息很清楚：好好治理國家，否則就得承擔後果。共和黨這次遭遇的選票流失，兩年後同樣可能發生在民主黨身上。

共和黨也必須與民主黨合作，負責任地回應民眾對美伊戰爭、貪腐與通膨的憂慮。否則，後果同樣得自行承擔。

如今許多美國人把政治視為一場你死我活的鬥爭。但期中選舉結果顯示，美國人民在乎的不是政黨標籤，而是政府能不能把事情做好。

但願接下來最大的贏家是美國人民。只是，這一點遠遠還不能確定。

精華 FAQ

  • 文章認為，選民傳達的重點不是政黨認同，而是政府必須拿出成績。民主黨雖然贏得多數，但更關鍵的是共和黨因治理失敗而全面失分。

  • 作者指出，民主黨的勝選很大程度來自共和黨潰敗、民眾不滿美伊戰爭與高油價，並非純粹支持民主黨政策，因此勝利帶有明顯的反對票性質。

  • 文章警告，民主黨若只靠調查川普掩蓋內部分歧，國會將更停滯；共和黨則必須與民主黨合作，務實回應戰爭、貪腐與通膨等民怨，否則兩黨都會付出代價。

共和黨 民主黨 參院

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