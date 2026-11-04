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期中選舉／物價民怨掀「藍潮」 川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓共和黨從搖擺...
美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓共和黨從搖擺選區到傳統票倉接連失守。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉因生活成本與伊朗戰爭引發民怨而翻盤，民主黨重掌國會兩院，川普的政策與票倉同步受挫，後續將面臨預算、關稅與調查等多重制衡。

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓共和黨從搖擺選區到傳統票倉接連失守。民主黨重掌國會兩院，不僅將加強制衡川普，也反映他的經濟民粹路線失去部分選民支持。從關稅、預算到AI建設，選後政策走向有五大觀察重點。

一、生活成本壓過經濟承諾 關稅和戰爭成了選舉包袱

汽油、柴油和食品價格高漲，成為共和黨敗選的重要原因。美聯社和主要電視新聞網進行涵蓋逾7.9萬名登記選民的調查發現，約九成選民將生活成本列為投票的重要考量，近三分之二認為通膨上升主要應歸咎於川普政策。AI投資雖支撐經濟，卻未能消除一般家庭的生活壓力。川普承諾降低物價、恢復製造業工作，關稅和伊朗戰爭卻推高成本，讓經濟民粹成了共和黨的選舉包袱。

二、票倉、老將接連失守 緊跟或切割川普都難保席次

民主黨從共和黨手中奪下七席參議員，攻入德州、堪薩斯和南卡羅來納等傳統票倉。堪薩斯州選出1932年以來首位民主黨籍聯邦參議員，緬因州連任五屆的柯琳絲也遭挫敗，連負責共和黨眾院選戰的哈德森都未能保住席次。這些結果反映，不論候選人緊跟川普，或試圖強調中立形象，都難以擺脫選民對物價和戰爭的不滿。川普要求支持者把這次選舉當成他本人也在選票上，最後也承受了選民對其施政的否定。

三、民主黨掌握兩院 川普將面臨立法、預算和調查三重制衡

民主黨重掌國會兩院，川普將無法再單靠共和黨支持通過法案，行政和司法部門的人事任命也將受到更大限制。政府經費、提高舉債上限、伊朗戰爭和關稅，都可能成為白宮和國會交鋒的焦點。民主黨也將取得傳票和調查權，檢視川普政府、家族、商業利益，以及企業是否獲得特殊待遇。不過，川普仍握有否決權，也可在貿易、外交和移民等領域運用行政權，國會翻轉不代表政策將立即全面改變。

四、重畫選區未能擋住藍潮 部分布局反而危及共和黨現任議員

共和黨原想藉重畫選區擴大優勢，卻未能抵擋民意轉變。佛州原本有望靠新選區翻轉的四席，共和黨至少已輸掉三席，另一席仍難分勝負；這些選區在2024年都曾明顯支持川普。部分地方為爭取更多席次，把共和黨選票分散到不同選區，反而削弱現任議員的根基。民主黨則克服共和黨的資金優勢，以及整體上仍有利共和黨的選區劃分，取得國會多數。

五、川普支持者出現裂痕 下一波民粹壓力可能轉向AI企業

初步結果顯示，川普2024年爭取到的拉丁裔、非裔及未具大學學歷白人選民，部分轉向民主黨；出口民調顯示，民主黨在獨立選民中的領先幅度，也從2024年的6個百分點擴大至17個百分點。不過，選民未必排斥所有民粹主張，勞工調查發現，多數受訪者更願支持敢對抗醫療保險公司、大型銀行和AI企業的候選人。德州和俄亥俄州州長選戰翻藍後，資料中心的許可、供電和成本要求將更受關注。對台灣供應商而言，要看的是具體政策如何影響施工和訂單，不能把政黨輪替直接等同AI需求轉弱。

精華 FAQ

  • 主因是汽油、柴油與食品價格高漲，生活成本壓過經濟承諾，再加上伊朗戰爭與關稅推升民怨，讓不少選民把不滿投向共和黨與川普。

  • 民主黨可在立法、預算、提高舉債上限與人事任命上加強牽制，還能啟動傳票與調查權；但川普仍保有否決權與部分行政權。

  • 部分拉丁裔、非裔與非大學學歷白人選民已轉向民主黨，而民粹壓力可能改對準醫療保險公司、銀行與AI企業，連資料中心建設也會更受監督。

川普 期中選舉 共和黨

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