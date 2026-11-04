紐時社論：美國人民否定川普 選票與制度守住民主

一名抗議人士戴著美國總統川普面具。紐約時報社論認為，美國選民在期中選舉中否定川普，選務人員、法律倡議者與法官則共同守護民主制度。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時社論認為，期中選舉顯示美國人民以選票拒絕川普的威權作為，並靠選務、法律與司法機制守住民主。

美國期中選舉後，紐約時報以「美國人民已否定川普 」（The American People Have Repudiated Trump）為題發表社論，認為選民以選票拒絕川普過去兩年破壞民主的作為。民主黨 重掌參院，並有望奪回眾院 ，將為川普的威權行徑建立關鍵制衡；但社論也提醒，直到各項選舉完成認證、勝選者就職，社會仍須保持警覺。

社論指出，面對極端選區劃分、不實舞弊指控及阻撓郵寄投票等干預，數千萬美國人仍前往投票，拒絕持續縱容川普的共和黨。共和黨甚至在堪薩斯、俄亥俄、南卡羅萊納與德州等傳統深紅州失利，顯示許多中間選民，甚至共和黨人，都認為川普第二任期表現失敗。

紐時認為，結果將賦予民主黨調查川普貪腐與違法行為、提出替代政策法案的力量。不過，兩黨仍未對國家長期問題提出明確解方；川普未來兩年仍任總統，國會與法院必須準備抵擋他進一步破壞憲政秩序。

除了選民，社論特別肯定三股力量：選務人員、法律倡議者與法官，認為他們共同守住了保障投票權的規則。

首先，跨黨派選務人員在持續壓力下協助投票、清點選票。司法部去年要求各州交出選民生日、駕照資訊及部分社會安全碼，部分共和黨與民主黨官員拒絕配合。猶他州副州長韓德森、密西根州州務卿班森及西維吉尼亞州州務卿華納因此遭政府提告，卻都在法院勝訴。

社論認為，這凸顯美國分權制度的作用：州政府掌握選務權限，使總統無法逕行推翻地方決定，聯邦制因此成為抵擋威權傾向的屏障。

其次，面對川普試圖以行政命令增加登記障礙、限制郵寄選票計算及收件資格，布倫南中心、美國公民自由聯盟等團體與民主黨籍州檢察長迅速提告。在部分大型律師事務所畏於對抗政府之際，非營利組織的工作更顯重要。

第三，兩黨總統任命的聯邦法官，包括川普任命者，阻擋多項選務命令。社論指出，地方法院連續27次駁回司法部索取州選民名冊的要求。最高法院雖在選區劃分等問題上應受批評，仍曾阻止郵政總局採取可能限制郵寄投票的措施。

社論最後強調，威權領導人常藉國會選舉鞏固權力，但美國選民此次拒絕讓川普得逞。這不代表威脅消失，而是證明：人民行使選擇領導人的權利，制度也能發揮作用。接下來，仍須守護結果直到政權程序完成。