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期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

記者胡玉立、特派員黃惠玲、編譯陳韻涵／綜合報導
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民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉結果顯示民主黨從「藍色浪潮」擴大為「藍色海嘯」，不僅奪回參院多數，還可望拿下眾院，並在多州州長選戰中大有斬獲。

美聯社報導，民主黨3日結束的期中選舉中大獲全勝，不僅贏得參院，也奪下眾院控制權，形同對川普政府壓倒性的不信任票。

選民不滿的議題集中在物價高漲、伊朗戰爭，以及對政府貪腐的疑慮。

民主黨在各地大幅領先，從德州、愛阿華州到新罕布夏州皆有斬獲，甚至在兩年前川普以兩位數差距獲勝的州也拿下勝利。

在緬因州，共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)承認敗給民主黨對手傑克森(Troy Jackson)，六連任之路止步。

川普在選前近一個月，幾乎天天出席造勢活動，共和黨則動員支持者，卻仍無法阻止共和黨全面潰敗，此次選舉結果對他而言堪稱重大打擊，也代表國會將邁向對川普制衡力更強的新篇章。

州長選戰 藍已翻轉4州

州長選戰，民主黨也大有斬獲，翻轉四個州。24年來首度拿下喬治亞州長，巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)不但贏得喬州長選舉，也成為美國歷史上首位非裔女州長。德州州長民主黨籍候選人希諾霍薩(Gina Hinojosa)更是打敗現任州長艾伯特。俄亥俄和愛阿華也翻轉成功。

國會山莊報(The Hill)報導， 民主黨拿下參院多數，現任參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)可望於2027年議程擔任多數黨領袖，並就民主黨與共和黨川普總統的聯邦支出等一系列問題，進行強硬談判，將嚴重限縮了川普的立法權和他重塑聯邦法院系統的能力。

民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)在備受矚目的德州聯邦參議員選舉中，擊敗共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)，是民主黨38年來首次在德州拿下席次。

當晚稍早，南卡羅來納州也爆出冷門，民主黨挑戰者安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)擊敗共和黨現任參議員達琳‧葛理漢(Darline Graham)。

民主黨在密西根州的參院席次戰，與共和黨激烈交鋒，至4日凌晨1時尚難揭曉。

此次期中選舉改選35個參院席次。選前，共和黨以53席掌控參院；民主黨及兩名獨立人士合佔47席。民主黨已拿到超過控制參院的淨增4席及過半席次。

北卡州民主黨籍兩屆州長庫伯(Roy Cooper)擊敗前共和黨全國委員會主席瓦利(Michael Whatley) ，翻轉退休的共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)原來的席位。喬州民主黨參議員奧索夫(Jon Ossoff)擊敗共和黨籍聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)，成功連任。新罕布夏州的民主黨人帕帕斯(Chris Papas)勝選，阻止共和黨人獲得一個參院席位的機會；西維州則由共和黨卡皮托（Shelley Moore Capito）擊敗民主黨對手。

美國廣播公司(ABC)指出，另有幾場選戰值得留意。

密西根州：進步派新人、支持全民醫保(Medicare for All)的民主黨候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)，暫時領先共和黨候選人前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)。薩伊德被共和黨描繪成「激進分子」，羅傑斯曾毫無根據地將他與恐怖組織相連。密西根州過去三次大選川普兩次勝出；但民主黨自1994年持續贏得該州參院選舉。

阿拉斯加州：現任共和黨參議員丹·蘇利文(Dan Sullivan)與前民主黨眾議員佩爾托拉(Mary Peltola)，外加與丹·蘇利文同名的獨立候選人居間夾纏，讓阿州選情異常膠著。阿州採「排序複選制」(ranked-choice voting)，初選得票數最高前四名候選人將進入複選。

民主黨籍參議員奧索夫在喬州擊敗對手柯林斯連任成功，他因為連續抨擊川普成為民主黨新...
民主黨籍參議員奧索夫在喬州擊敗對手柯林斯連任成功，他因為連續抨擊川普成為民主黨新星，也被視為直攻2028年總統大選的人選之一。（路透)

精華 FAQ

  • 民主黨共翻轉7個參院席位，拿下52席，已超過參院過半門檻51席；共和黨則未翻轉任何席次，僅握有40席，顯示藍營在參院明顯勝出。

  • 紐時預測民主黨也將拿下眾院多數，等於民主黨取得國會參眾兩院主導權；這代表共和黨在此次期中選舉遭遇重大挫敗。

  • 民主黨翻轉4州州長席次，包括24年來首度拿下喬治亞州長，並在德州、俄亥俄、愛阿華等州告捷，進一步擴大整體勝勢。

民主黨 眾院 海嘯

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