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期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

期中選舉／川普歸咎敗選原因 揚言對國會法案行使「否決權」

編譯葉亭均／綜合外電
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美國總統川普在社群平台貼出照片，意味著他要成為「否決先生」，對國會法案行使否決權...
美國總統川普在社群平台貼出照片，意味著他要成為「否決先生」，對國會法案行使否決權。(截自川普社群平台)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨料將掌控國會之際，川普把共和黨失利歸咎於自己未上選票與油價上漲，並揚言以否決權阻擋國會法案。

隨著美國民主黨料將全面掌控國會，美國總統川普已在自家社群平台貼上一張大大的紅色帽子照片，上面印有「否決」（VETO）字樣，正如同他稍早揚言，他可能必須成為「否決先生」，對國會送上來的法案不斷行使否決權。

川普周二（3日）晚間還貼文表示，「我沒有出現在選票上，而如果我有出現，我們早就以壓倒性的勝利大獲全勝了！」

川普同日在接受紐約時報等媒體專訪時，把共和黨敗選歸咎於自己沒有列入選票，以至於無法動員足夠多的人出來投票，以及對伊朗戰爭導致油價上漲使選民不滿。

他並表示，「絕對願意」接受期中選舉結果，並已準備好與民主黨合作，「我們會，你知道的，期待與他們合作。我們大概能找到一些解決辦法」。

另據彭博與華爾街日報，川普說他對期中選舉果感到驚訝，「我以為一些共和黨候選人會表現更好」。

川普說，「否決權是我擁有的最強大權力之一…我們會共同努力把事情做好。」

認了對伊朗開戰帶動油價飆升 坦言重創選情但不後悔

川普還表示，伊朗戰爭是共和黨期中選舉失敗的原因之一，但他認為，他決定對伊朗開戰是「非常明智的決定」，自己不後悔做這樣的決定，而且「如果重來一次，還是會這麼做」。但他承認，選民對汽油價格並不滿意。

川普說：「他們不介意伊朗問題，但他們可能不滿意油價，確實對油價不滿意。所以你知道，這就是其中一個因素。但我完全不後悔那項決定。事實上，你知道，這項決定對國家和全世界的未來而言，是非常明智的。」

堅稱前兩年施政史上最成功 川普：重來一次仍會開戰

紐時記者指出，隨著全美各地民主黨取得決定性勝利，川普與記者談話時語氣顯得相當低沉，但他堅稱，儘管共和黨遭遇大規模挫敗，他對第二任期前兩年的施政毫無悔意。

川普說：「我認為這是任何一位總統歷史上最成功的兩年。」

川普選舉日未公開露面 白宮開票現場「如喪禮」 

川普發表上述談話前，周二晚間曾在白宮東廳與多名高階幕僚聚集，觀看選舉開票結果。出席者包括副總統范斯、國務卿魯比歐、司法部長布蘭奇以及商務部長盧特尼克。部分在場人士形容，現場氣氛「陰沉」且「如同喪禮」。

知情人士透露，部分賓客在晚間10時前便開始離開。川普的其他盟友則私下表示，很慶幸自己當時不在華府。

據了解相關談話內容的人士透露，整個晚上，川普不斷向政治幕僚發洩不滿，指責他們在選前提供錯誤的民調資訊。但事實上，他的幕僚早已公開承認，共和黨正面臨艱困的選舉環境。

這場低迷的氣氛，為選舉日畫下句點。當天，川普始終沒有公開露面，等待這場選舉的結果，而他先前堅稱，這場選舉應被視為一場對他本人的公投。

精華 FAQ

  • 川普把敗選主因歸咎於自己沒有列入選票，認為因此無法動員足夠支持者投票；他也承認伊朗戰爭引發油價上升，讓選民對汽油價格感到不滿。

  • 川普表示願意接受期中選舉結果，也準備與民主黨合作，並稱自己可能得成為「否決先生」，運用總統否決權阻擋國會送來的法案。

  • 川普在白宮東廳與高階幕僚看開票，現場被形容陰沉如喪禮，部分賓客提早離席；他當晚情緒低落，還指責幕僚提供錯誤民調資訊。

川普 期中選舉 伊朗

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