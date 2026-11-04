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歷史之夜 美國期中選舉創下多項歷史紀錄

編譯張佑生／即時報導
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喬治亞州民主黨籍候選人巴頓斯（Keisha Lance Bottoms）將成為美...
喬治亞州民主黨籍候選人巴頓斯（Keisha Lance Bottoms）將成為美國史上首位非裔女性州長，3日慶祝勝選。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉讓多位少數族裔、女性與同志候選人寫下歷史，包括非裔、拉丁裔與原住民族代表，以及首位公開同志男性聯邦參議員。

美國11月3日期中選舉創下多項歷史紀錄。隨著民主黨在選舉中大獲全勝，喬治亞州民主黨籍候選人巴頓斯（Keisha Lance Bottoms）將成為美國史上首位非裔女性州長，而眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也有望成為美國史上首位非裔眾院議長。

德州民主黨籍州眾議員伊諾霍薩（Gina Hinojosa）預料將當選，成為德州史上首位拉丁裔州長，也是該州30多年來首位民主黨籍州長。

同屬民主黨的新墨西哥州候選人哈蘭德（Deb Haaland），也預料將贏得州長選舉，成為美國史上首位原住民族女性州長。她先前已創下歷史，成為首位進入聯邦國會的原住民族女性，以及首位出任拜登政府內閣部長的原住民族女性。

另一方面，共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）贏得佛羅里達州長選舉，成為該州史上首位非裔州長。民主黨籍候選人克勞利（David Crowley）也將成為威斯康辛州首位非裔州長。

此外，新罕布夏州頗受歡迎的民主黨籍聯邦眾議員巴帕斯（Chris Pappas），擊敗共和黨籍前聯邦參議員蘇努努（John E. Sununu），贏得該州聯邦參議員席次，將成為美國史上首位公開同志身分的男性聯邦參議員。

精華 FAQ

  • 選舉中多位候選人刷新紀錄，包含首位非裔女性州長、首位非裔眾院議長、首位原住民族女性州長等，顯示少數族裔與女性政治參與持續擴大。

  • 喬治亞、德州、新墨西哥、佛羅里達與威斯康辛等州都出現歷史性結果，分別涉及非裔女性、拉丁裔、原住民族女性與非裔州長等突破。

  • 他擊敗對手贏得新罕布夏州聯邦參議員席次，將成為美國史上首位公開同志身分的男性聯邦參議員，具有重要象徵意義。

民主黨 非裔 眾院

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