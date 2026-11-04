期中選舉／民主黨拿下國會 川普人事任命、立法議程將面臨阻力
福斯新聞預測民主黨將在期中選舉拿下美國參院至少51席，重新掌控多數並由舒默接任領袖，川普的人事提名與立法議程將因此受阻。
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福斯新聞預測民主黨將在期中選舉拿下美國參院至少51席，重新掌控多數並由舒默接任領袖，川普的人事提名與立法議程將因此受阻。
立場被視為傾川普的福斯新聞，選情判定中心預測，民主黨贏得52席，取得美國聯邦參院控制權。自明年1月起，民主黨將可運用參院多數優勢，阻擋川普提名的法官與內閣人選、發動調查並發出傳票，也能阻擋總統相當一部分的立法議程。
截至美東4日凌晨零時，民主黨已翻轉七個參院席位，拿下52席，已逾參院過半數門檻的51席；共和黨未翻轉任何席次，目前拿下40席。紐時預測，民主黨也將拿下眾院，等於共和黨大敗，民主黨取得國會參眾兩院的主導權。
這將對川普及其政府產生重大影響。隨著民主黨重新掌控參院，長期擔任參院少數黨領袖的舒默（Chuck Schumer），預料將接替共和黨籍的現任多數黨領袖熊恩（John Thune）。
福斯新聞預測，民主黨在北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、俄亥俄州、德州及堪薩斯州取得勝利後，也將拿下愛荷華州，由民主黨候選人杜瑞克（Josh Turek）擊敗共和黨候選人辛森（Ashley Hinson），使民主黨席次至少達到51席。另有數個選情激烈的州，結果尚未揭曉。
為了取得參院多數，民主黨必須深入共和黨優勢穩固的「深紅州」爭取勝利。重新拿下參院，對民主黨而言是一場重大勝利；本屆期中選舉展開之初，該黨爭回多數席次的道路原本極為艱難。
共和黨目前以53席對47席掌控參院，意味民主黨必須淨增4席，才能以51席取得多數。若兩黨各占50席，共和黨仍可憑副總統范斯（JD Vance）在平票時投下的關鍵一票，維持優勢。
福斯新聞預測，民主黨靠著在北卡、南卡、俄亥俄、德州、堪薩斯與愛荷華等州的勝利，將席次推進到至少51席，從而超越共和黨取得參院控制權。 民主黨可阻擋川普提名的法官與內閣人選，並可發動調查、發出傳票，同時也能卡住總統相當一部分的立法議程，對白宮形成明顯掣肘。 共和黨目前以53席對47席領先，民主黨必須淨增4席才能達到51席過半；若僅打成50比50，共和黨仍可靠副總統范斯在平手時投下關鍵票維持優勢。
精華 FAQ
福斯新聞預測，民主黨靠著在北卡、南卡、俄亥俄、德州、堪薩斯與愛荷華等州的勝利，將席次推進到至少51席，從而超越共和黨取得參院控制權。
民主黨可阻擋川普提名的法官與內閣人選，並可發動調查、發出傳票，同時也能卡住總統相當一部分的立法議程，對白宮形成明顯掣肘。
共和黨目前以53席對47席領先，民主黨必須淨增4席才能達到51席過半；若僅打成50比50，共和黨仍可靠副總統范斯在平手時投下關鍵票維持優勢。
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