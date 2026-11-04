期中選舉／川普「德州豪賭」失利 讓民主黨翻轉近40年參院戰局

共和黨德州聯邦參議員候選人派克斯頓坦承敗選。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉中，民主黨在德州意外奪下近40年首個聯邦參議員席次，讓川普力挺派克斯頓的豪賭失利，也改寫當地參院戰局。

美國期中選舉，民主黨 在德州 締造了歷史。

根據福斯新聞選情判定中心預測，德州州眾議員塔拉里科（James Talarico）爆冷勝出，為民主黨拿下近40年來首個德州聯邦參議員席次，也讓總統川普 押注親密盟友、德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）的政治豪賭失利。福斯新聞網站也以「川普德州豪賭失利」（Trump's Texas gamble backfires as Talarico projected to make history）呈現這場選戰。

川普今年稍早選擇支持派克斯頓，而非長期擔任德州聯邦參議員的共和黨籍現任議員柯寧（John Cornyn）。華府共和黨人士原本認為，在經濟壓力與戰爭引發政治逆風、執政黨面臨挑戰的這屆期中選舉中，柯寧會是更合適的人選。

川普幾乎每周赴德州助選，資金雄厚的挺川普政治組織MAGA Inc.也與全國共和黨陣營一起，投入數億美元，力挺選情陷入苦戰的派克斯頓。

然而，這些資源仍不足以擋住異軍突起的塔拉里科。他將自己定位為溫和派，強調致力代表德州民眾，而非服務華府民主黨的利益，例如紐約州聯邦參議員、參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的利益。