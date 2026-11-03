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期中選舉／民主黨奪參院、取得眾院多數 藍潮動搖川普經濟民粹路線

編譯劉忠勇／綜合外電
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民主黨已拿下眾院，並從共和黨手中奪得堪薩斯、德州、南卡羅來納、北卡羅來納和俄亥俄...
民主黨已拿下眾院，並從共和黨手中奪得堪薩斯、德州、南卡羅來納、北卡羅來納和俄亥俄州五席參議員。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉掀起藍潮，民主黨拿下眾院並重掌參院，反映選民對物價、關稅與戰事不滿，也削弱川普經濟民粹路線。

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，不僅讓川普失去共和黨全面掌握國會的優勢，也動搖他以高關稅、製造業回流為主軸的經濟民粹路線。選民對物價和伊朗戰爭的不滿，讓民主黨取得眾院多數，並重掌參院，但要實際翻轉川普政策，仍須面對總統否決權。

截至美東4日凌晨零時，民主黨已翻轉七個參院席位，拿下52席，已逾參院過半數門檻的51席；共和黨未翻轉任何席次，目前拿下40席。紐時預測，民主黨也將拿下眾院，等於共和黨大敗，民主黨取得國會參眾兩院的主導權。

這波翻轉深入共和黨票倉，反映選民對經濟和戰爭的不滿已轉化為選票。川普選前支持度跌至歷史低點，共和黨候選人難以和他切割，即使擁有較多競選資金，加上重畫選區整體上有利共和黨，仍未能守住眾院多數。

彭博評論指出，川普這次受挫，不只是共和黨丟掉席次，也反映他的經濟政策不得人心。經濟民粹原本就是要撇開主流經濟學家的建議，迎合民意；如今，選民卻認為高關稅推升物價、加重生活負擔，反而成了共和黨的選舉包袱。

美國經濟雖有AI投資熱潮支撐，伊朗戰爭和關稅卻讓通膨再起，侵蝕實質薪資，迫使聯準會聯準會（Fed）重新升息，整體就業市場也缺乏起色。這些結果和川普承諾降低物價、恢復工廠工作機會的訴求形成落差。

彭博列舉，就業男性人數比川普2025年1月重返白宮時減少120萬人，而男性正是他的核心支持群體。今年美國製造業雖增加7.2萬個工作，直接在工廠生產線工作的非主管人員卻減少2.3萬人。密西根州工廠就業人數，也比川普2016年11月首次當選總統時少了2萬7,900人。

這些數據各有可能的解釋，但對以替勞工爭取利益為號召的川普而言，實際成果顯然未能充分兌現承諾。

華府智庫經濟創新組織對美國勞工的調查也發現，受訪者對川普的經濟表現評價不佳，不僅不喜歡關稅，也認為關稅推高物價；對政府入股美國企業等同樣打著民粹旗號的政策，也不表認同。

不過，這不表示選民已全面排斥經濟民粹。調查中，多數勞工表示，更願意支持敢對抗醫療保險公司、大型銀行和AI企業的候選人。彭博評論認為，民粹訴求可能轉向新的對象，川普這套路線能否繼續吸引選民，則已受到考驗，準備角逐2028年大選的政治人物勢必留意。

國會權力改變，也將為川普政策帶來實際限制。明年1月3日新國會就任後，他將無法再單靠共和黨支持通過法案。民主黨也將取得發出傳票、展開調查，乃至啟動彈劾程序的權力，矛頭預料將指向川普政府、家族和商業利益。

企業界也已準備面對調查。和川普政府關係密切的企業，是否在取得政府合約、併購核准等方面獲得特殊待遇，以及企業和川普家族的交易、對白宮新宴會廳等計畫的捐款，都可能受到檢視。

但國會翻轉不等於川普政策將全數撤銷。他仍掌握白宮，並已揚言成為「否決先生」。藍潮首先削弱的是這套政策的民意基礎，接下來能改變多少，仍取決於國會制衡和白宮如何因應。

投資人則先減持風險資產，美股期貨跌幅擴大、美元走弱，資金轉進美國公債避險，反映市場正重新評估白宮和國會分由不同政黨掌握後的政策走向。

精華 FAQ

  • 多家媒體推估民主黨已奪下眾院，並從共和黨手中拿回參院關鍵席次，形成藍潮翻轉。這代表川普失去共和黨全面掌握國會的優勢。

  • 因為選民對高關稅推升物價、伊朗戰爭與通膨再起感到不滿，認為川普承諾的降物價與創造工廠工作機會未兌現，使經濟民粹變成選舉包袱。

  • 民主黨將取得調查、發傳票與啟動彈劾的權力，企業與川普家族交易也可能被檢視。不過川普仍握有白宮與否決權，政策不會立刻全數被推翻。

參院 眾院 民主黨

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