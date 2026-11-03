期中選舉／愛阿華州參議員、州長雙雙變天 民主黨大勝

民主黨籍州眾議員圖雷克(Josh Turek)。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 愛阿華州聯邦參議員與州長選舉雙雙翻盤，民主黨圖雷克與桑德分別領先或當選，顯示川普優勢州出現明顯變化。

愛阿華州 3日聯邦參議員選舉競爭激烈，，民主黨 籍州眾議員圖雷克(Josh Turek)最終領先共和黨籍聯邦眾議員辛森(Ashley Hinson)。愛州自2008年以來，未曾選出民主黨籍聯邦參議員。

辛森在競選期間批評圖雷克擔任州眾議員時，曾缺席數十次議會表決。圖雷克則反擊，指辛森過去多次反對限制總統對伊朗 採取軍事行動的戰爭權力決議，如今卻主張結束戰事，質疑其立場前後不一致。

農業與民生經濟也是選戰焦點。愛州農民傳統上較傾向支持共和黨，但柴油價格上漲、關稅政策衝擊農產品市場，加上伊朗戰爭帶來的經濟壓力，使農業州選民的投票取向受到關注。

圖雷克是一名肢體障礙人士，也是前美國帕拉林匹克輪椅籃球國手。他出生時患有脊柱裂(Spina Bifida)，這是一種先天性神經管缺陷，影響他的下肢活動能力，因此長期使用輪椅。圖雷克主打降低生活成本、改善醫療及跨黨派合作。辛森則獲川普支持，強調保守派政策及自身國會經驗。

美聯社(AP)於美東時間3日晚間11時12分，宣布桑德(Rob Sand)贏得愛阿華州州長選舉。

民主黨籍候選人桑德也成為自2006年以來首位當選愛州州長的民主黨人。2006年也是愛州上一次舉行沒有現任州長參選的州長選舉。

現任愛州審計長的桑德，在競選期間以溫和派形象爭取選民支持，並強調自己在農村成長的背景。他此次勝選格外受到關注，因為川普總統在2024年總統大選中，曾以13個百分點的優勢贏得愛阿華州。

桑德的共和黨對手拉恩(Zach Lahn)是一名農民，曾擔任保守派政治組織主管，目前擁有一家投資公司。

桑德。(美聯社)