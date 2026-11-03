期中選舉／愛阿華州參議員、州長雙雙變天 民主黨大勝
愛阿華州聯邦參議員與州長選舉雙雙翻盤，民主黨圖雷克與桑德分別領先或當選，顯示川普優勢州出現明顯變化。
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愛阿華州聯邦參議員與州長選舉雙雙翻盤，民主黨圖雷克與桑德分別領先或當選，顯示川普優勢州出現明顯變化。
愛阿華州3日聯邦參議員選舉競爭激烈，，民主黨籍州眾議員圖雷克(Josh Turek)最終領先共和黨籍聯邦眾議員辛森(Ashley Hinson)。愛州自2008年以來，未曾選出民主黨籍聯邦參議員。
辛森在競選期間批評圖雷克擔任州眾議員時，曾缺席數十次議會表決。圖雷克則反擊，指辛森過去多次反對限制總統對伊朗採取軍事行動的戰爭權力決議，如今卻主張結束戰事，質疑其立場前後不一致。
農業與民生經濟也是選戰焦點。愛州農民傳統上較傾向支持共和黨，但柴油價格上漲、關稅政策衝擊農產品市場，加上伊朗戰爭帶來的經濟壓力，使農業州選民的投票取向受到關注。
圖雷克是一名肢體障礙人士，也是前美國帕拉林匹克輪椅籃球國手。他出生時患有脊柱裂(Spina Bifida)，這是一種先天性神經管缺陷，影響他的下肢活動能力，因此長期使用輪椅。圖雷克主打降低生活成本、改善醫療及跨黨派合作。辛森則獲川普支持，強調保守派政策及自身國會經驗。
美聯社(AP)於美東時間3日晚間11時12分，宣布桑德(Rob Sand)贏得愛阿華州州長選舉。
民主黨籍候選人桑德也成為自2006年以來首位當選愛州州長的民主黨人。2006年也是愛州上一次舉行沒有現任州長參選的州長選舉。
現任愛州審計長的桑德，在競選期間以溫和派形象爭取選民支持，並強調自己在農村成長的背景。他此次勝選格外受到關注，因為川普總統在2024年總統大選中，曾以13個百分點的優勢贏得愛阿華州。
桑德的共和黨對手拉恩(Zach Lahn)是一名農民，曾擔任保守派政治組織主管，目前擁有一家投資公司。
民主黨籍州眾議員圖雷克在激烈競爭中領先共和黨籍聯邦眾議員辛森，並讓愛州自2008年以來未再出現民主黨聯邦參議員的局面出現突破。 選戰焦點包括圖雷克缺席表決的爭議、辛森在伊朗戰爭權力決議上的立場反覆，以及農業、柴油價格、關稅與民生經濟對選民的影響。 民主黨籍桑德贏得州長選舉，成為自2006年以來首位民主黨州長；他以溫和派與農村背景取信選民，勝選也凸顯州內政治版圖出現變化。
精華 FAQ
民主黨籍州眾議員圖雷克在激烈競爭中領先共和黨籍聯邦眾議員辛森，並讓愛州自2008年以來未再出現民主黨聯邦參議員的局面出現突破。
選戰焦點包括圖雷克缺席表決的爭議、辛森在伊朗戰爭權力決議上的立場反覆，以及農業、柴油價格、關稅與民生經濟對選民的影響。
民主黨籍桑德贏得州長選舉，成為自2006年以來首位民主黨州長；他以溫和派與農村背景取信選民，勝選也凸顯州內政治版圖出現變化。
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